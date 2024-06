Deutschland – Dänemark Prognose, Tipp & Quoten | EM 29.06.24

Nach dem Abschluss der Vorrunde stehen bei der UEFA EURO 2024 die ersten beiden Achtelfinalspiele auf dem Programm. Zuerst spielen am Samstagabend (29. Juni) die Schweiz und Italien, danach ist auch Deutschland an der Reihe: Gegner in Dortmund ist Dänemark – Anpfiff ist um 21 Uhr. Der Sieger würde am 5. Juli ab 18 Uhr im Viertelfinale in Stuttgart antreten.

Deutschland Prognose: Abwehrsorgen vor Achtelfinale gegen Dänemark

Nach einem fulminanten Start in die Europameisterschaft mit dem 5:1 gegen Schottland tat sich die deutsche Nationalmannschaft im weiteren Verlauf der Gruppenphase schwer. Das 2:0 gegen Ungarn war schon ein hartes Stück Arbeit, beim 1:1 gegen die Schweiz wurde dann erst in der letzten Minute noch der Gruppensieg perfekt gemacht.

Zu allem Unglück sah Jonathan Tah auch noch die zweite Gelbe Karte und fällt damit im Achtelfinale gegen Dänemark aus. Zudem verletzte sich Abwehrchef Antonio Rüdiger – sein Einsatz ist fraglich. Bundestrainer Julian Nagelsmann könnte im Sturm auch Niclas Füllkrug für Kai Havertz bringen. Füllkrug gehört zusammen mit Jamal Musiala mit zwei Treffern zu den besten Torschützen im DFB-Team.

Die voraussichtliche Aufstellung: Neuer – Mittelstädt, Rüdiger, Schlotterbeck, Kimmich – Andrich, Kroos – Musiala, Gündogan, Wirtz – Havertz

Dänemark Prognose: Dank der Gelben Karten gegen Deutschland im Achtelfinale

Dänemark hat sich als Minimalist für das Achtelfinale qualifiziert. Unser Nachbarland wartet weiter auf den ersten Sieg bei dieser EURO und hat sich dennoch als Gruppenzweiter qualifiziert. Denn nach drei Unentschieden hatten die Dänen wie Slowenien drei Punkte auf dem Konto. Das direkte Duell ging 1:1 aus, die geschossenen und kassierten Tore waren gleich, so dass die Fairplay-Wertung entscheiden musste. Und da standen bei Dänemark mit sechs Gelben Karten eine weniger zu Buche, als bei Slowenien.

Dennoch geht das Team um Anführer Christian Eriksen mit großem Selbstbewusstsein in das Spiel gegen die deutsche Nationalmannschaft. Als „machbar“ bezeichnet Dänemarks Abwehrspieler Jannik Vestergaard die Aufgabe gegen Deutschland.

Die voraussichtliche Aufstellung: Schmeichel – Andersen, Christensen, Vestergaard – Bah, Höjbjerg, Delaney, Maehle – Eriksen – Höjlund, Wind

Der direkte Vergleich beider Teams

Zwar spricht die Bilanz der bisherigen Partien zwischen Deutschland und Dänemark noch klar fürs DFB-Team (15 Siege, fünf Unentschieden, acht Niederlagen). Doch haben die letzten Duelle gezeigt, dass die Dänen für die Nationalmannschaft sehr unbequeme Gegner sind. In den vergangenen beiden Testspielen reichte es nur zu einem 1:1. Davor wurde bei der EURO 2012 knapp mit 2:1 gewonnen.

Alle Infos zum Spiel auf einen Blick

Datum: Samstag, 29. Juni 2024

Samstag, 29. Juni 2024 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: BVB Stadion, Dortmund

Die Partie wird mit 62.000 Zuschauern ausverkauft sein.

Bei den sogenannten Experten wird gerade heiß die Frage diskutiert, ob nicht Niclas Füllkrug für Kai Havertz im Sturm der Nationalmannschaft auflaufen würde. Bundestrainer Julian Nagelsmann hält aber weiter viel vom Spieler des FC Arsenal. Und wenn Havertz im Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark das erste Tor der Partie erzielt, lohnt sich das als Wette (6.50 bei Bwin).

Die letzte Aufeinandertreffen beider Teams waren ja knapp, der letzte Sieg der Dänen gegen Deutschland liegt aber schon 24 Jahre zurück. Da wundert es nicht, dass sich die Quote für einen Sieg unserer Nachbarn sehen lässt (5.95 bei Neo.bet). Sollten die Remis.Könige zum Ende der regulären Spielzeit aber wieder zuschlagen, kann sich das auch auszahlen – ein Unentschieden bringt eine (3.75 bei Neo.bet)!

Die Prognose für das Spiel ist für die Redaktion klar: Deutschland wird ins Viertelfinale einziehen. Dafür ist die individuelle Qualität des DFB-Teams einfach zu hoch, um gegen bisher harmlose Dänen auszuscheiden.

