Braunschweig – Hamburger SV Prognose, Tipp & Quoten | 08.11.2024

Freitagabend, Flutlicht und 23.325 Fans im ausverkauften Stadion. Beide Mannschaften stehen unter Druck. Braunschweig will aus der Abstiegszone raus und der Hamburger SV möchte gerne mit einem Sieg wieder in die Top-3 stoßen. Bisher hat immer ein Team den Platz als Sieger verlassen.

Eintracht Braunschweig Prognose & Formcheck

Nach der Niederlage in Ulm gelang ausgerechnet im Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 der für Team und Fans so wichtige 2:0-Heimsieg. Danach stellte sich die Eintracht selbst ein Bein: Im Berliner Olympiastadion foulte der Torhüter so offensichtlich, dass er die Rote Karte erhielt und Hertha den Elfmeter. Das leitete die 1:3-Pleite ein, der aber zwei Remis gegen Münster und in Paderborn folgten.

Gleich drei Teams stehen mit 9 Punkten auf den unteren Plätzen. Ulm, Schalke und eben Braunschweig, die mit 11:23 das schlechteste Torverhältnis haben. In der Heimtabelle besetzt die Eintracht aber mit einer 2-1-2 bei 7:6 Toren den 8. Platz mit zuletzt zwei Siegen und einem Unentschieden. Jeder weitere Zähler wird also benötigt, um aus der Abstiegszone herauszukommen.

Wir erwarten die gleiche Aufstellung wie schon beim 0:0 in Paderborn, weil Casali, Ivanov, Sané und Tauer weiter verletzt sind. Das Ganze wieder im 3-4-3 und unter Umständen mit etwas offensiverer Ausrichtung. Mit Kampf und Leidenschaft werden die Hausherren in Verbindung mit den Fans im Rücken probieren, die vielleicht verunsicherten Gäste zu schlagen.

Voraussichtliche Aufstellung: Johansson – Jaeckel, Bicakcic, Ehlers, Kaufmann, Krauße, S. Köhler, Bell, Gomez, C. J. Conteh, Philippe

Hamburger SV Prognose & Formcheck

Ein Blick zurück zeigt den 3:1-Heimsieg der Rothosen gegen den 1. FC Magdeburg am 20. Oktober nach dem starken 3:0-Auswärtssieg in Düsseldorf. Dann aber die unerwartet hohe 2:4-Niederlage in Elversberg gefolgt von dem 1:1 im Heimspiel gegen Nürnberg. Dazwischen das Aus im Pokal in Freiburg, wenn auch knapp mit 1:2.

Aber die Auswärtstabelle lügt nicht. Genauso wie Braunschweig zu Hause zeigt sie eine 2-1-2-Bilanz mit aber 9:8 Toren. Das könnte für ein knappes Spiel sprechen. Insgesamt steht der HSV auf dem 4. Platz mit einer 5-4-2 bei 25:14 Toren. In Heimspielen sind die Hamburger torgefährlicher, aber mit einem Sieg im Eintracht-Stadion würden die Hamburger am Freitag auf den 2. Platz springen.

Weiterhin fehlen Goalgetter Glatzel, Hadžikadunić, Hefti, Reis und Sahiti. Für Reis kommt der bislang eher glücklose Marco Richter, der im Sommer aus Mainz zum HSV stieß. Die Gäste werden als leichter Favorit gehandelt und ihr Plan ist, in Braunschweig mindestens einen Zähler oder auch gerne drei aus Niedersachsen zu entführen.

Voraussichtliche Aufstellung: Heuer Fernandes – Perrin, Heyer, Muheim, Elfadli, Katterbach, Richter, Poreba, Dompé, Karabec – Selke

Top Angebote für deine Fußball Wetten

Der direkte Vergleich beider Teams

In acht Duellen zuletzt in der 1. Bundesliga und der zweiten Liga behielt der Hamburger SV mit einer 7-0-1 bislang deutlich die Oberhand. Nur Mitte Februar 2014 gelang Braunschweig mit einem 4:2-Heimsieg eine kleine Sensation. Auch im Pokal konnte der HSV 2021 in Braunschweig mit 2:1 gewinnen.

Die Besonderheit ist, dass es bisher kein Unentschieden zwischen diesen beiden Mannschaften in der 2. Bundesliga gab. Nur Auswärtssiege in Braunschweig mit mindestens zwei Toren Differenz. Ob die Eintracht Erfolge wie 2014 in der Bundesliga mit einem 4:2-Heimsieg wiederholen kann, bleibt fraglich.

Die besten Quoten zum Spiel im Vergleich

Buchmacher 1 x 2 Winamax 3.20 3.60 2.15 Bet365 3.20 3.50 2.15 Neobet 3.25 3.55 2.12 Bwin 3.25 3.70 2.10 Interwetten 3.20 3.60 2.15 Zuletzt aktualisiert am 07.11.2024 10:25. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: 08. November 2024

08. November 2024 Anstoß: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Ort: Eintracht-Stadion

Eintracht-Stadion Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: Sky Sport Bundesliga

Eintracht Braunschweig – Hamburger SV Tipp und abschließende Prognose: Doppelte Chance

Die Gastgeber haben in Paderborn erfolgreich die „0“ gehalten, zuvor im Heimspiel 1:1 gespielt und bei der Hertha in Unterzahl drei Tore kassiert. Von den Gästen geht zwar mehr Torgefahr aus, aber auswärts zeigt die Analyse auch nur neun eigene Tore und acht Gegentreffer.

Das macht einen Schnitt von 3,4 Toren bzw. unter zwei HSV-Toren auswärts. Unser Eintracht Braunschweig – Hamburger SV Tipp lautet: Sieg Braunschweig oder HSV mit über 1,5 Toren gesamt zu einer 1.52 Quote bei Winamax. Bei dem Wettanbieter können neue Kunden über unseren Link mit 15 € Gratis ohne Einzahlung tippen.