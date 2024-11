Borussia Dortmund – Sturm Graz Prognose & Tipp | 05.11.2024

Der Heimsieg gegen den Bundesligazweiten RB Leipzig war beruhigend und bildet eine gute Grundlage für das Spiel in der Champions League am Dienstag, den 5. November. Denn die hohe Niederlage in Madrid trotz Führung sowie die Auswärtsniederlagen gaben Grund zur Kritik an der Arbeit des Trainers. Sturm Graz kommt nach fünf Siegen und einem Unentschieden gegen Verfolger SK Rapid mit viel Rückenwind aus der österreichischen Liga nach Dortmund.

Borussia Dortmund Prognose & Formcheck

Der BVB hat in der Königsklasse nach dem 3:0-Auswärtssieg beim FC Brügge und dem fulminanten 7:1-Heimsieg gegen Celtic Glasgow am letzten Spieltag mit 2:5 bei Real Madrid verloren. Dabei ging die Borussia mit 2:0 in Führung, brach ab der 60. Minute aber komplett ein und verlor den Faden.

In der Bundesliga schaffte Nuri Şahin trotz einer langen Verletztenliste einen 2:1-Heimsieg gegen RB Leipzig. Seine Mannschaft zeigte hier viel Einsatz und Herzblut. Nur auswärts lief es zuletzt mit zwei Niederlagen in Augsburg und Köpenick nicht gut.

Kobel wird am Dienstag wieder ins Tor zurückkehren. Karim Adeyemi und Niklas Süle sind weiterhin verletzt. Insgesamt entspannt sich die Personalsituation beim BVB rechtzeitig und wir erwarten wieder einen dominanten Auftritt vor den eigenen Fans. Der Coach plant mit einer 4-2-3-1 und somit wird Guirassy in der Spitze wirbeln.

Voraussichtliche Aufstellung: Kobel – Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini – Sabitzer, Groß – Gittens, Brandt, Malen – Guirassy

Sturm Graz Prognose & Formcheck

In der Champions League hatte Graz bisher keinen Erfolg. Drei Niederlagen bei Stade Brest, gegen den FC Brügge und gegen Sporting bei 1:5 Toren sorgen für den aktuellen Platz 32 von 36. In der heimischen Bundesliga führt Sturm die Tabelle mit einer 8-2-2 bei 27:14 Toren an.

Mika Biereth ist bester Torschütze der Liga mit acht Treffern, auf ihn wird zu achten sein. Doch auch die anderen Spieler von Sturm Graz wissen, wo das Tor steht: Die 27 Tore wurden insgesamt von 12 unterschiedlichen Spielern geschossen. Die Streuung macht das Team für den BVB gefährlich.

Trainer Christian Ilzer stellt sein Team in der Rolle des Underdogs auf eine 4-3-3 und wird sich vermutlich eher defensiv verhalten. Doch Vorsicht ist geboten bei Kontern. Das könnte die Taktik der Gäste im Signal Iduna Park sein, mit Biereth vorne für Gefahr zu sorgen.

Voraussichtliche Aufstellung: Scherpen – Lavalee, Geyrhöfer, Aiwu, Gazibegovic – Chukwuani, Boving, Yalcouye – Jatta, Horvat, Biereth

Der direkte Vergleich beider Teams

Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und Sturm Graz. Daher gibt es keine Ergebnisse, wobei die deutsche 1. Bundesliga höher einzuschätzen ist. Die Bundesliga in Österreich kann verglichen werden mit der 2. Liga in Deutschland, wobei eine kleine Anzahl von Klubs problemlos in der deutschen Bundesliga mitspielen könnte.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: 05. November 2024

05. November 2024 Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Ort: Signal Iduna Park

Signal Iduna Park Schiedsrichter: Erik Lambrechts

Erik Lambrechts Live bei: DAZN

Borussia Dortmund – Sturm Graz Tipp und abschließende Prognose: Über 3,5 Tore gesamt

Borussia Dortmund wird von Beginn an Vollgas geben und zu Hause probieren, schnell für klare Verhältnisse zu sorgen. Da der BVB eindeutig Favorit ist in dieser Begegnung, gehen wir von einigen Treffern des Heimteams aus. Mit Guirassy, Brandt und Mahlen steht genügend offensives Personal zur Verfügung.

Borussia Dortmund wird von Beginn an Vollgas geben und zu Hause probieren, schnell für klare Verhältnisse zu sorgen. Da der BVB eindeutig Favorit ist in dieser Begegnung, gehen wir von einigen Treffern des Heimteams aus. Mit Guirassy, Brandt und Mahlen steht genügend offensives Personal zur Verfügung.

Die Gäste sind ebenfalls für mindestens einen Treffer gut, weil in der Liga zuletzt immer getroffen wurde und Selbstvertrauen herrscht durch die positive Serie.