Borussia Dortmund – FC St. Pauli Prognose & Tipp | 18.10.2024

Freitagabend, Flutlicht und es steht der 7. Spieltag der 1. Bundesliga an. Nach der Pleite in Köpenick ist der BVB unter Zugzwang gegen den Aufsteiger! Die Hausherren sind laut den Buchmachern hochfavorisiert und werden wie immer Vollgas geben. Wir erwarten einen deutlichen Heimsieg gegen die dezimierten Gäste von der Reeperbahn.

Top Wettangebote für deine Bundesliga-Tipps

Für Sportwetten auf das Spiel kannst du dich auf alle lizenzierten Sportwettenanbieter in Deutschland verlassen. Gemeinsam mit Bet-at-home und anderen Partnern haben wir die besten Angebote für diese Partie zusammengestellt.

Borussia Dortmund Prognose & Formcheck

Im heimischen Signal Iduna Park konnten zuletzt zwei 4:2-Heimsiege gefeiert werden. Schaukelte sich der Sieg gegen Heidenheim noch gemütlich hoch, musste die Borussia gegen den VfL Bochum einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. Auch bei Union zeigten sich die Dortmunder nicht durchschlagkräftig genug und holten bei der 1:2-Niederlage keine Punkte.

Am Freitagabend hat Nuri Sahin mit seinem Team die Chance, auf Platz 4 zu springen. Nach den Enttäuschungen in Stuttgart und Köpenick braucht der Trainer jetzt den Befreiungsschlag. In der Heimtabelle ist Dortmund aber Tabellenführer mit drei Siegen und 10:4 Toren.

Die Verletzung von Karim Adeyemi ist naturgemäß ein Rückschlag, den der BVB kompensieren muss und Giovanni Reyna wird auch eine Weile fehlen. Weiterhin wird Julien Duranville nach seiner Muskelverletzung erst zurückerwartet, wenn die ersten Kerzen am Adventskranz leuchten.

Voraussichtliche Aufstellung: Kobel – Anton, Süle, N. Schlotterbeck – Ryerson, Sabitzer, Brandt, Groß, Gittens – Beier, Guirassy

FC St. Pauli Prognose & Formcheck

Drei der letzten fünf Spiele musste der FC St. Pauli in der Ferne bestreiten. Dabei setzte es zwei Niederlagen in Köpenick und in Augsburg. Überraschend platzte ausgerechnet auf der weiten Reise in den Breisgau der Knoten und die Kiezkicker gewannen beim SC Freiburg mit 3:0. Zuvor gelang ein durchaus respektables 0:0 zu Hause gegen RB Leipzig. Das letzte Heimspiel wurde 0:3 gegen Mainz verloren.

In diesem Auswärtsspiel kann St. Pauli mit drei Punkten mehr auf dem Konto ein paar Plätze nach oben springen oder mit einem Zähler etwas Abstand auf Platz 16 schaffen. Auswärts haben die Gäste ein ausgeglichenes Torekonto mit 4:4 bei einer Bilanz von einem Sieg und zwei Niederlagen.

Sehr bitter ist der Ausfall von Elias Saad, der mit zwei Treffern maßgeblich zum 3:0-Auswärtssieg in Freiburg beigetragen hat! Er wird wohl erst im November zum Team stoßen und Ben Voll hat es noch schlimmer erwischt mit einem Kieferbruch. Hier wird die Ausfallzeit bis ins Jahr 2025 dauern.

Voraussichtliche Aufstellung: Vasilj – Wahl, Smith, Mets – Saliakas, Wagner, Irvine, Metcalfe, Treu – Afolayan, J. Eggestein

Der direkte Vergleich beider Teams

An das letzte Aufeinandertreffen wird sich Borussia Dortmund ungern erinnern. Im DFB-Pokal verloren die Schwarzgelben 2022 mit 1:2 am Millerntor und flogen raus. Freundschaftsspiele 2015 und 2016 wurden mit jeweils nur einem Tor Differenz vom BVB gewonnen. In der Bundesliga steht eine Bilanz aus den Spielen zwischen 1989 und 2011 von 10-1-1.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: Freitag,18.10.2024

Freitag,18.10.2024 Anstoß: 20:30 Uhr MESZ

20:30 Uhr MESZ Ort: Signal Iduna Park

Signal Iduna Park Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: DAZN

BVB – St. Pauli Tipp und abschließende Prognose: BVB mit 3 oder mehr Toren

Unser Borussia Dortmund – St. Pauli Tipp lautet: Der BVB schießt 3 oder mehr Tore zu einer 1.90 Quote bei Bwin. Im Heimspiel ist ordentlich Druck auf dem Kessel, und die Borussia muss liefern. Das wird allein schon mit Guirassy und zusätzlich seinen Mitspielern gelingen. Die Offensivpower kann sich in diesem Flutlichtspiel im Signal Iduna Park voll entfalten.