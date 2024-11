Borussia Dortmund – FC Bayern München Prognose & Tipp | 30.11.2024

Es ist unser „German Clásico“ und das Spiel BVB gegen die Bayern wird natürlich das Top-Spiel am Samstag. Immerhin ist Dortmund bislang zu Hause ohne Punktverlust und der FCB ist hervorragend unterwegs, hat seit sieben Spielen keinen Treffer mehr kassiert. Beide haben in der Champions League ihre Hausaufgaben erledigt und ihre Partien ohne Gegentor gewonnen. Nach diesen Erfolgen wäre für beide ein Sieg das Sahnehäubchen als Bestätigung für eine erfolgreiche Woche.

Borussia Dortmund Prognose & Formcheck

Zwischen je zwei Siegen steht die eine Niederlage, natürlich auswärts, in Mainz mit 1:3. Davor konnte Borussia Dortmund gegen ein stärker eingeschätztes RB Leipzig mit 2:1 gewinnen, in der Champions League reichte es zu einem knappen 1:0 gegen Sturm Graz. Danach fegte der BVB den SC Freiburg mit 4:0 aus dem Stadion und ließ einen 3:0-Auswärtssieg bei Dinamo Zagreb am Mittwoch folgen.

Dortmund ist mit einer 6-1-4 bei 22:18 Toren bei 19 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz. Mit einem Heimsieg hätten die Gastgeber 22 Zähler und mit etwas Glück besteht die Chance, wieder in die Champions League-Ränge zu kommen. Die Heimtabelle führt der BVB an mit einer 6-0-0 bei 18:6 Toren und 18 Punkten.

Da nächste Woche durch das Ausscheiden im DFB-Pokal in Wolfsburg kein Spiel ansteht, werden die Schützlinge von Nuri Sahin Vollgas geben. Gerade in Verbindung mit den Fans und mit dem bisher erfolgreichen Heimvorteil. Der BVB wird Guirassy in Szene setzen wollen, auch um durch genügend Offensivkraft die gegnerischen Angriffe in Grenzen zu halten. Dabei werden der verletzte Mané sowie der gesperrte Kapitän Emre Can fehlen.

Voraussichtliche Aufstellung: Kobel – Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini – Sabitzer, Nmecha, Groß – Beier, Gittens – Guirassy

FC Bayern München Prognose & Formcheck

Sieben Spiele ohne Gegentor, das nennt man ein Statement. In den letzten fünf Spielen siegten die Bayern mit 3:0 gegen Union Berlin, mit 1:0 gegen Benfica Lissabon, mit 1:0 bei St. Pauli, mit 3:0 gegen den FC Augsburg und am Dienstag mit 1:0 gegen Paris SG. Dabei waren also vier Heimspiele und so entsteht eine gewisse Spannung, ob das auch wieder im stimmungsgeladenen Dortmund geht.

Der FC Bayern München ist Tabellenführer mit einer 9-2-0 bei einem Torverhältnis von 36:7 und somit 29 Zählern. Eintracht Frankfurt ist zwar sechs Punkte als nächster Verfolger entfernt, dennoch sollte die Differenz gehalten oder bestenfalls vergrößert werden. Die Bayern sind ihrerseits Erster in der Auswärtstabelle mit 23:6 Toren und einer Bilanz von 5-1-0. Das Unentschieden entwickelte sich bei Verfolger Eintracht Frankfurt und gipfelte mit einem 3:3.

Vincent Kompany wird wohl mit Bedacht eine Aufstellung wählen, die die Belastungssteuerung optimiert und die im Zweifel nicht mit der Brechstange einen Sieg erzwingt. In der nächsten Woche am Dienstag wartet schon der Deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen im DFB-Pokal als Gegner in der Allianz Arena.

Die Frage nach den Prioritäten würde der Coach wohl so beantworten, dass das Weiterkommen im Achtelfinale etwas höher einzustufen ist. Aufgrund der starken Bank sind Wechsel demnach zur Rotation immer möglich. Pavlovic oder auch Palhinha sind jedoch weiter verletzt.

Voraussichtliche Aufstellung: Neuer – Guerreiro, Upamecano, Minjae Kim, Davies – Kimmich, Musiala, Goretzka – Olise, Kane, Gnabry

Der direkte Vergleich beider Teams

Überraschenderweise hat den letzten Vergleich ausgerechnet Borussia Dortmund mit einem 2:0-Auswärtssieg erfolgreich gestaltet! Die beiden Spiele davor jedoch waren es die Bayern, die dem BVB jeweils vier Tore beim 4:0 auswärts oder dem 4:2 zu Hause eingeschenkt haben.

In der Bundesliga lautet die Bilanz 26-30-54 – also über 50% der Spiele hat Dortmund nicht verloren. Von den Heimspielen hat die Borussia 16 gewonnen, 19 verloren und zwanzigmal trennten sich die beiden Teams auf Dortmunder Boden mit einem Unentschieden. Die letzten drei Spiele gingen 0:4, 2:2 und 2:3 aus zu Hause. Das zeigt, dass hier auch ein paar Dortmunder Tore möglich sind gegen Bayern.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: 30. November 2024

30. November 2024 Anstoß: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Ort: Signal-Iduna Park

Signal-Iduna Park Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: Sky Sport Bundesliga

Borussia Dortmund – FC Bayern München Tipp und abschließende Prognose: BVB HC +1,5

Die Bayern zeigen sich vor allem defensiv in Topform,und haben aufgrund des Vorsprunges in der Tabelle keinen unbedingten Siegesdruck. Außerdem wartet am Dienstag der DFB-Pokal auf die Gäste, so dass der Fokus schon ein bisschen darauf liegen könnte. Wir schätzen, dass die Bayern nicht mit zwei Toren oder mehr Differenz gewinnen. Unser Borussia Dortmund – FC Bayern München Tipp lautet: BVB Handicap +1,5 zu einer 1.50 Quote bei Winamax.