Beste Online Casinos in Deutschland

Seit der Lizenzierung von Online Casinos in Deutschland gibt es immer mehr Online Spielotheken. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Wir stellen dir die besten Online-Casinos in Deutschland vor. Wo gibt es den besten Bonus? Wo kassierst du die meisten Freispiele? Wer hat das beste Loyalty-Programm?

Wer hat das größte Spielangebot? Wir nehmen dich an die Hand und führen dich durch die Welt der legalen Online-Casinos in Deutschland.

Die Top 10 Online Casinos für deutsche Spieler

Selbstverständlich stehen alle von uns vorgestellten Online Casinos auf der White List der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder und verfügen damit über eine offizielle Lizenz.

Die besten Online Casinos in Deutschland – Unsere 7 Top-Empfehlungen

Es gibt nicht DAS EINE Casino. Jeder Spieler tickt anders. Der eine will den größtmöglichen Einzahlungsbonus, der nächste will erst mal ohne Einzahlung testen, wieder anderen geht es um die höchsten Gewinnchancen oder das größte Spielangebot. Mit dieser Prämisse stellen wir dir das jeweils beste Online Casino vor:

Bestes Online-Casino: Löwen Play Online

Löwen Play Online Höchster RTP: Lapalingo

Lapalingo Größte Spieleauswahl: Wildz

Wildz Bester Bonus: Jokerstar

Jokerstar Bestes Freispielpaket: JackpotPiraten

JackpotPiraten Bester Allrounder: bwin

bwin Beste App: Drück Glück

Löwen Play

Wer aufmerksam durch die Innenstädte läuft und gerne mal in eine Spielhalle geht, dem müssen wir Löwen Play nicht lange erklären. Zwar ist Löwen Play im Süden Deutschlands stärker vertreten, aber auch in Hamburg gibt es mittlerweile zwei Spielhallen. Dahinter steckt ein traditionsreiches Unternehmen aus Bingen, seit über 50 Jahren am Markt und mit insgesamt mehr als 400 Spielhallen ist es einer der dicken Fische – oder besser der Löwe unter den Fischen – im Casino-Markt.

Neben den Klassikern von Merkur, Novomatic/Greentube, die man auch aus den Spielhallen kennt, findest du hier auch Online Kultspiele wie die Online Banger von Play n Go, Hölle Games und Pragmatic Play

Book of Dead Fans werden Löwen Play lieben, denn mit unglaublichen 150 Freispielen startest du deine Slotsafari.

Unser Fazit: Löwen Play ist unser Lieblingscasino mit maximalem Trust. Das zeigt sich auch im herausragenden Kundensupport. Die Spieleauswahl ist ordentlich, auch wenn ein paar Highlights fehlen, wie zum Beispiel die Slots von Hacksaw Gaming. Der RTP ist überdurchschnittlich hoch und damit für uns das rundeste Angebot für Spieler aus Deutschland

Lapalingo

Wer schon vor der Lizenzierung in Online-Casinos unterwegs war, konnte Lapalingo nur schwer übersehen. Als Geheimtipp gestartet, hat sich das Online-Casino schnell zu einem Liebling unter den Zockern entwickelt. Mit einer deutschen Lizenz ist Lapalingo jetzt wieder zurück. Was besonders auffällt, ist der im Schnitt sehr hohe RTP. Wo andere legale Online Casinos in Deutschland eine Auszahlungsquote von 80 bis 85 % bieten, greift Lapalingo mit RTP von über 90 % in die Vollen.

Das trifft natürlich nicht auf alle Slots zu, aber im Durchschnitt können wir sagen, dass du bei Lapalingo die höchsten Auszahlungsquoten bekommst.

Das Spielangebot ist satt, kaum ein Online-Slot, den du hier nicht findest. Besonders hervorheben wollen wir aber das coole Loyalty-Programm. Mit den Treuepunkten kannst du dir das Freispielpaket sichern, das dir am besten gefällt. Da sind andere Anbieter einfacher gestrickt, die dir einfach ein paar Free Spins von bestimmten Slots zuweisen – Bei Lapalingo hast du die freie Auswahl.

Besonders Book of Dead Fans sollten hier zuschlagen, denn satte 80 Freispiele für den Kult-Slot stecken im Willkommenspaket.

Unser Fazit: Ein Top Online Casino mit einem starken Spielangebot, überdurchschnittlich hohem RTP und einem tollen Loyalitätsprogramm.

Wildz

Was das Spielangebot angeht, hat Wildz im Moment die Nase vorn. Deutlich über 1.000 Online-Slots stehen dir hier zur Verfügung. Da gibt es kaum einen Slot, den du hier nicht findest. Großartig ist die Filtermöglichkeit nach Volatilität, wenn du am liebsten Online-Slots zockst, die mit hohem Risiko daherkommen, dich aber auch mit hohen Gewinnen belohnen.

Hinter Wildz steckt die Rootz Limited, die schon lange am Markt ist und ein erfahrenes Glücksspielunternehmen ist. Neben Wildz betreiben die Jungs auch Wheelz und Caxino.

Unser Fazit: Wildz ist sehr benutzerfreundlich, weil „Native-Onliner“ dahinterstehen, riesiges Spieleangebot, auch hier gibt ein spaßiges Loyalty-Programm, bei dem du in LevelZ aufsteigst und damit immer coolere Boni abräumen kannst

Jokerstar

Den fettesten Bonus bietet aktuell Jokerstar an. Mit 200 % bis 100 € liegt das Online Casino doppelt so hoch wie der Marktdurchschnitt (100 % bis 100 €), dazu gibt es noch 150 Freispiele. Hier in Hamburg mag Jokerstar noch nicht so bekannt sein – im Süd-Westen der Republik ist die Dichte der Spielhallen sehr hoch und auch in NRW hat die Kling Gruppe einige Jokerstar Spielhallen – Über ganz Deutschland verteilt sind es 165. Wir haben es also mit einem erfahrenen Glücksspielunternehmen zu tun – Bereits seit 1954 ist die Kling Gruppe am Markt unterwegs und expandiert seitdem ständig.

Die Spielauswahl ist ordentlich und lässt nahezu keine Wünsche offen. Die Races, bei denen du gegen andere Zocker antreten kannst, bringen Abwechslung und machen echt Spaß.

Unser Fazit: Mit dem derzeit besten Bonusangebot und einem soliden Unternehmen im Rücken ist Jokerstar ein sicherer, seriöser Partner mit einem satten Spielangebot und spannenden Turnieren (Races)

JackpotPiraten

Yo Ho – und ’ne Buddel voll Rum. Die JackpotPiraten waren eines der ersten Online-Casinos mit deutscher Lizenz. Seitdem wird das Angebot ständig weiterentwickelt. Besonders bei Promotions und Aktionen sind die Piraten aus Spandau umtriebig. 50 Freispiele bekommst du hier schon bei einer Einzahlung von 1 €. Jeden Montag erhältst du 5 Freispiele am Slot der Woche. Immer am Donnerstag kannst du bis zu 5.000 Euro gewinnen, und an jedem Freitag gibt es noch einmal 150 Freispiele.

Unser Fazit: Der Piraten Look & Feel ist eine schöne Abwechslung zu den doch immer sehr gleich anmutenden Mitbewerbern. Mit dem 1-Euro-Angebot sind die JackpotPiraten unsere Top-Empfehlung für Casino-Neulinge und für alle, die sich immer über Freispiele freuen.

bwin

Müssen wir bwin vorstellen? Das ist neben Tipico wohl der bekannteste Wettanbieter und sicher auch einer der beliebtesten. Zwar hat bwin seine Kernkompetenz bei der Sportwette, wer aber daneben auch gerne mal eine Runde am Spielautomaten dreht und dafür keine Lust auf einen zusätzlichen Anbieter hat, ist hier bestens aufgehoben. Aber, und das muss erwähnt werden, ist das Online Casino Angebot bei weitem schlechter als bei den anderen Kandidaten in unserer Liste – die haben nämlich alle ihre Kernkompetenz im Casino.

Sobald du einmal eingezahlt hast, kannst du am täglichen Preisrad laufend Gratis-Spiele abräumen. Der Bonus ist marktüblich.

Unser Fazit: bwin ist das Flaggschiff in der Glücksspielbranche und der beste Allrounder für Sportwettenfans, die gerne mal eine Runde zocken. Mit langer Online-Erfahrung bist du hier bei einem seriösen Anbieter mit einem soliden Produkt gut aufgehoben.

Drück Glück

Dein Spiel, dein Glück, drück Glück – Mit Sicherheit klingelt es bei dir da. Schließlich war Drück Glück omnipräsent im TV zu „nur in Schleswig-Holstein“ Zeiten. Auch unter gesamtdeutscher Lizenz ist Drück Glück am Start und überzeugt mit einem großen Spielangebot, einem guten Willkommensbonus und vor allem durch seine App. Denn das ist aktuell noch recht exotisch – Kaum ein Casino Anbieter hat in Deutschland eine App. Deshalb wollten wir Drück Glück auch unbedingt in unsere Top 7 aufnehmen.

Unser Fazit: Als reiner Onliner weiß Drück Glück natürlich, wie der Hase läuft, und überzeugt mit einem übersichtlichen, nutzerfreundlichen Angebot. Sowohl auf der Webseite als auch in der iOS App.

Legale Online Casinos in Deutschland – Was bedeutet eigentlich Lizenzierung?

Durch die Regulierung (01.07.2021) des deutschen Glücksspielmarktes hat sich für Spieler einiges geändert. Die Online Casinos müssen sich an strenge Regeln halten – Die Grundlage aller Einschränkungen ist der Spielerschutz, der bei legalen Online Casinos nämlich deutlich gestärkt wird. Und natürlich spülen lizenzierte Online-Casinos Geld in die Staatskassen – 5,3 % auf den Umsatz, um genau zu sein.

Alle Online Casinos müssen sich bei der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder bewerben und erhalten nach Prüfung eine Lizenz. Danach werden alle legalen Online Casinos in der White-List geführt. Hier kannst du dich auch immer vergewissern, ob eine gültige Lizenz vorliegt. Die GGL in Halle (an der Saale) überwacht auch den laufenden Spielbetrieb. Dafür werden die beiden Systeme LUGAS und OASIS genutzt.

Aktuell gibt es Lizenzen für Online-Spielotheken, das sind die klassischen virtuellen Spielautomaten – für Poker gibt es separate Lizenzen. Die Lizenzvergabe für Tischspiele, wie Roulette oder Live-Casino, nimmt gerade erst Fahrt auf, obliegt aber den jeweiligen Bundesländern. Zurzeit gibt es lediglich in Bayern und Schleswig-Holstein Lizenzen für diese Art von Casino-Spielen. Wir beziehen uns in diesem Artikel um Online-Spielotheken.

Das bedeutet die Lizenzierung für dich als Spieler:

monatliches Einzahlungslimit über alle Online Casinos hinweg

Setz-Limit von 1 € pro Spin

Pausen zwischen den einzelnen Spielen

Selbstschutz durch „Panikbutton“ für eine sofortige Sperre

Finger weg von illegalen Online-Casinos

Tja, und wie beim Brokkoli-Handel ist es bei Online Casinos nicht anders. Wo legale Produkte am Markt sind, sind die illegalen nicht weit. Da diese Anbieter im Ausland, zum Beispiel in Curacao, sitzen, gibt es hier so gut wie keinen Spielerschutz und einen unsicheren Gerichtsstand bei eventuellen Streitigkeiten. Wir raten daher unbedingt die Finger davonzulassen. Mit diesen 5 Tipps erkennst du illegale Online Casinos: