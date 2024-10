Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt Prognose & Tipp | 19.10.2024

Beide Teams haben zu Beginn der Saison eine Niederlage kassiert, performen danach aber ordentlich und während die Eintracht aus Frankfurt mit 14:9 Toren etwas weniger kassiert hat, kommt Bayer 04 auf zwei geschossene Treffer mehr. Die Tabellenkonstellation rollt den Teppich aus für ein tolles Spiel mit Perspektive auf die vorderen Plätze.

Bayer Leverkusen Prognose & Formcheck

Konnte man das 1:1 in der Münchner Allianz Arena noch als Erfolg werten, war das 2:2 nach einer 2:0-Führung gegen Aufsteiger Holstein Kiel eine klare Enttäuschung. Zuvor gewann die Werkself in einem wilden Spiel mit 4:3 gegen Wolfsburg und mit 4:1 in Hoffenheim. In den vergangenen fünf Spielen gab es immer Treffer auf beiden Seiten, so auch bei der 2:3-Heimniederlage gegen Leipzig.

Darum wird Trainer Xabi Alonso warnende Worte finden zum Gegner Eintracht Frankfurt. Mit einem Heimsieg kann Bayer 04 die Gäste überholen. Aktuell hat Leverkusen 11 Punkte und steht auf Platz 5 der Tabelle. In der Heimtabelle ist man allerdings nur Mittelmaß mit einer 1-1-1 bei 8:8 Toren.

Bei der Aufstellung 3-4-2-1 wird aber ordentlich nach vorn gewirbelt, zumal Victor Boniface mit seinem nigerianischen Team das Spiel Montag in Libyen nach untragbaren Zuständen am Flughafen boykottiert hat. Insgesamt wird Leverkusen ohne Ausfälle motiviert sein, die Schmach gegen Kiel wieder ausbügeln zu wollen.

Voraussichtliche Aufstellung: Hrádecký – Tapsoba, Tah, Hincapié – Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo – Terrier, Wirtz – Boniface

Eintracht Frankfurt Prognose & Formcheck

Nach der Auftaktniederlage beim BVB ging es für die Eintracht steil bergauf. Gegen Hoffenheim 3:1, in Wolfsburg 2:1, gegen Gladbach 2:0, in Kiel 4:2 und als Krönung des Ganzen ein 3:3 zu Hause gegen die Bayern! Also hat Frankfurt in den letzten fünf Spielen immer mindestens zweimal getroffen.

Der Frankfurter Coach Dino Toppmöller hat sich mit seinem Team auf den 3. Platz gespielt und hat zwei der drei Auswärtsspiele gewonnen. Mit einem Sieg am Samstag winkt sogar die Tabellenspitze, wenn die Bayern gegen Stuttgart und Leipzig in Mainz keinen Sieg holen! Mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen kommen die Hessen daher mit breiter Brust in die BayArena.

Hinter einer stabilen 4-4-2 Formation steht nun wieder der genesene Kevin Trapp im Tor, im Hintergrund köchelt aber der Konkurrenzkampf weiter. Sollte das jeweils zu guten Leistungen führen, umso besser. Nach seinem 3:3 gegen Bayern München in letzter Minute sind bei Leverkusen auch alle Augen auf Omar Marmoush gerichtet. Aber auch der Rest des Eintracht Teams bleibt gefährlich.

Voraussichtliche Aufstellung: Trapp – Kristensen, Tuta, Koch, Theate – Knauff, Dahoud, Larsson, Chibi – Ekitiké, Marmoush

Der direkte Vergleich beider Teams

In der Gesamtbilanz steht eine 37-13-28 in der Bundesliga, dazu kommen zwei Siege der Werkself im DFB-Pokal. In den Heimspielen gab es 25 Siege der Hausherren, 9 Unentschieden und 6 Auswärtssiege. Man muss lange zurückblättern, bis ins Jahr 2014 für ein 1:1 und ein Jahr zuvor gab es Mitte Dezember 2013 einen 1:0-Auswärtssieg in Leverkusen.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: Samstag, 19.10.2024

Samstag, 19.10.2024 Anstoß: 15:30 Uhr MESZ

15:30 Uhr MESZ Ort: BayArena Leverkusen

BayArena Leverkusen Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: Sky Sport

Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt Tipp und abschließende Prognose: Frankfurt über 1,5 Tore

Unser Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt Tipp lautet: Über 1,5 Team Tore Frankfurt zu einer 3.05 Quote bei NEO.bet. Trotz der Dominanz von Bayer 04 Leverkusen im letzten Jahrzehnt in den Spielen der Bundesliga räumen wir aufgrund der aktuellen Form von Eintracht Frankfurt Chancen für über 1,5 Tore aufseiten der Gäste ein.

Die Werkself zeigte sich zuletzt anfällig für Gegentore und die Gäste haben in den letzten fünf Spielen immer über 1,5 Tore oder sogar mehr erzielt.