Bayer 04 Leverkusen – RB Salzburg Prognose & Tipp | 26.11.2024

Beide Mannschaften haben einige Verletzte zu beklagen und dementsprechend laufen nicht alle Spiele so rund, wie es manchmal erwartet wird. Bayer 04 verlor in Liverpool mit 0:4 und lag im Bundesliga Spiel gegen Heidenheim mit 0:2 zurück. RB Salzburg hat nach einigen Pleiten das letzte Spiel in der Königsklasse gewonnen, aber in der Bundesliga vier Spiele nicht gewonnen.

Bayer 04 Leverkusen Prognose & Formcheck

Nach der 0:4-Pleite beim FC Liverpool lief es auch in der Bundesliga nicht rund: Nur 1:1 bei Abstiegskandidat VfL Bochum und am letzten Samstag lag man zu Hause schnell mit 0:2 gegen den FC Heidenheim zurück. Die Mannschaft wirkt nicht mehr so lauffreudig wie im Meisterjahr, auch wenn sie das letzte Spiel dann doch noch gedreht hat zu einem 5:2.

In der Champions League hat der aktuelle Deutsche Meister bei 6:5 Toren in vier Spielen sieben Punkte erwirtschaftet. Dies gelang durch den 4:0-Auswärtssieg bei Feyenoord Rotterdam, das 1:1 bei Stade Brest und den 1:0-Heimerfolg gegen AC Mailand. Jetzt wäre also die nächste Gelegenheit, als Favorit im Heimspiel wichtige Punkte einzusammeln.

Allerdings hat auch in Leverkusen das Verletzungspech zugeschlagen. Mit Jonas Hofmann, Martin Terrier (beide bis Jahresende!) und Victor Boniface brechen der Werkself gleich drei teils wichtige Spieler für viele Wochen weg. Xabi Alonso muss nun also ein gutes Team finden, um die Ausfälle zu kompensieren und die vermeintlich klare Favoritenstellung zu untermauern.

Voraussichtliche Aufstellung: Hradecky – Tapsoba, Tah, Hincapie – G. Xhaka, Frimpong, Palacios, Aleix Garcia, Grimaldo – Wirtz, Schick

RB Salzburg Prognose & Formcheck

RB Salzburg hat derzeit in der österreichischen Liga Probleme. Nach der 0:2-Niederlage bei BW Linz verlor Salzburg auch zu Hause gegen den LASK. Aufgrund der allgemeinen Form reist der RB-Club als Underdog nach Leverkusen. Die Gäste sind in ihrer Liga seit vier Spielen ohne Sieg.

In der Königsklasse feierte RB Salzburg hingegen zuletzt einen 3:1-Auswärtssieg bei Feyenoord, was ja auch Bayer 04 Leverkusen gelungen ist. Zuvor gab es die Niederlage im Heimspiel gegen Dinamo Zagreb, die bekanntlich beim FC Bayern mit 2:9 untergangen sind im ersten Spiel. Die ersten beiden Partien verlor man mit 0:3 bei Sparta Prag und mit 0:4 vor eigenem Publikum gegen Stade Brest.

Die Auftritte auf internationaler Bühne und erst recht in der heimischen Liga geben kaum Argumente, die für einen Auswärtserfolg sprechen. Dazu würde auch schon ein Punkt zählen, den wir hier jedoch den Gästen nicht zutrauen. Leandro Morgalla, Maurits Kjaergaard und Janis Blaswich haben sich alle erst im November verletzt und stehen dem Klub für die nächsten Spiele nicht zur Verfügung.

Voraussichtliche Aufstellung: Alexander Schlager – Aleksa Terzić, Samson Baidoo, Kamil Piątkowski, Amar Dedić – Oscar Gloukh, Lucas Gourna-Douath, Mads Bidstrup – Moussa Kounfolo Yeo, Karim Konaté, Nene Dorg

Der direkte Vergleich beider Teams

Obwohl Bayer 04 Leverkusen schon 111 Spiele in der Champions League absolviert hat und RB Salzburg 42 Partien, ist man sich in diesem Wettbewerb oder bei anderen Gelegenheiten bisher nicht über den Weg gelaufen.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: 26. November 2024

26. November 2024 Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Ort: BayArena

BayArena Schiedsrichter: Mykola Balakin

Mykola Balakin Live bei: DAZN

Bayer 04 Leverkusen – RB Salzburg Tipp und abschließende Prognose: Heimsieg HC -1,5

Leverkusen liefert stabile Leistungen in der Königsklasse ab, sollte trotz der Ausfälle einen Heimsieg einfahren. Denn auch die Gäste haben Verletzte und dieser Umstand kommt jedoch noch zusätzlich zu ihrer schlechten Form hinzu. Die Niederlagen waren alle mit zwei oder mehr Toren Unterschied.

Unser Bayer 04 Leverkusen – RB Salzburg Tipp lautet: Heimsieg Bayer 04 Leverkusen mit zwei oder mehr Toren Differenz zu einer 1.55 Quote bei Neobet.