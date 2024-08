1.FC Köln – Hamburger SV: Tipp & Prognose | 02.08.24

Am 2. August 2024 treffen der 1. FC Köln und der Hamburger SV zum Saisonauftakt in der 2. Bundesliga aufeinander. Beide Teams gehören zu den traditionsreichsten Vereinen in Deutschland. Dieses Spiel verspricht eine spannende Begegnung zu werden, da es das erste Pflichtspiel der neuen Saison für beide Teams ist.

Prognose & Form 1. FC Köln

Der 1. FC Köln kehrt nach dem Abstieg aus der Bundesliga in die 2. Liga zurück und hat in der Vorbereitung auf die neue Saison einige vielversprechende Leistungen gezeigt. Unter dem neuen Trainer Gerhard Struber hat Köln sechs von sieben Testspielen gewonnen, darunter Siege gegen Swansea City und Udinese Calcio.

Struber setzt auf eine kompakte Defensive und schnelles Umschaltspiel, um in der neuen Liga konkurrenzfähig zu sein. Einige Verletzungssorgen, wie der Ausfall von Florian Kainz und Max Finkgräfe, trüben jedoch die ansonsten positive Stimmung im Kader.

Prognose & Formcheck HSV

Der Hamburger SV startet in seine siebte Zweitligasaison und verpasste zuletzt erneut knapp den Aufstieg. In der Vorbereitung lief es für den HSV ebenfalls gut, mit vier Siegen aus sechs Spielen. Allerdings konnten wichtige Offensivkräfte wie Robert Glatzel und Davie Selke noch nicht vollständig integriert werden, was möglicherweise die Angriffsstärke im ersten Saisonspiel beeinträchtigen könnte.

Trainer Steffen Baumgart, der zuvor den 1. FC Köln trainierte, wird mit seiner Mannschaft versuchen, die Saison mit einem positiven Ergebnis zu starten, trotz der besonderen Brisanz dieses Duells.

Direkter Vergleich beider Teams

Der direkte Vergleich zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV zeigt eine lange Historie an Begegnungen, da beide Teams über viele Jahre hinweg in der Bundesliga aufeinandergetroffen sind. Bis einschließlich 2024 haben sie sich insgesamt 118 Mal in Pflichtspielen gegenübergestanden. Dabei hat der HSV eine leicht bessere Bilanz:

Siege HSV : 48

: 48 Siege 1. FC Köln : 41

: 41 Unentschieden: 29

In den letzten Jahren haben sich die Spiele meist knapp gestaltet, und der Heimvorteil spielte oft eine entscheidende Rolle. Beim letzten Aufeinandertreffen im DFB-Pokal in der Saison 2021/22 konnte der HSV nach einem spannenden Spiel mit 3:2 nach Verlängerung gewinnen.

Alle Infos zum Spiel auf einen Blick

Dieses Spiel markiert den Auftakt zur neuen Saison der 2. Bundesliga und wird im stimmungsvollen RheinEnergieStadion in Köln ausgetragen. Fans beider Lager können sich auf ein spannendes Duell freuen.

Datum : 2. August 2024

: 2. August 2024 Anpfiff : 20:30 Uhr

: 20:30 Uhr Spielort : RheinEnergieStadion, Köln

: RheinEnergieStadion, Köln Wettbewerb: 2. Bundesliga, 1. Spieltag

Köln gegen den HSV: Unser Tipp zum Auftaktspiel der 2. Bundesliga

Aufgrund der Heimstärke und der guten Vorbereitung des 1. FC Köln wird ihnen ein leichter Vorteil eingeräumt. Der HSV hingegen hat gezeigt, dass sie ebenfalls gut in Form sind, was ein enges Spiel erwarten lässt. Ein realistischer Tipp könnte daher sein:

Tipp 1: Sieg 1. FC Köln oder Unentschieden (Doppelte Chance)

Sieg 1. FC Köln oder Unentschieden (Doppelte Chance) Tipp 2: Unter 2,5 Tore

