Zwei Wochen nach Unfall: Ex-Eishocheyprofi ist tot

Der ehemalige NHL-Profi Stephen Peat ist tot. Der kanadische Eishockeyspieler starb im Alter von 44 Jahre an den Folgen eines Unfalls im vergangenen Monat. Einem Bericht der amerikanischen Nachrichtenagentur AP zufolge hatte Peat lebensbedrohliche Verletzungen erlitten, als er am 30. August am frühen Morgen in Langley im kanadischen British Columbia von einem Auto erfasst worden war. Peat hatte eine Straße überquert.

„Die NHL Alumni Association ist untröstlich, dass Stephen Peat nach einem tragischen Unfall vor etwas mehr als zwei Wochen an seinen Verletzungen gestorben ist“, teilte die gemeinnützige Einrichtung mit. Peat bestritt von 2001 bis 2005 130 Spiele für die Washington Capitals in der nordamerikanischen Eishockey-Liga. Peat beendete seine Karriere 2007.

Stephen Peat sorgte mehrfach für Schlagzeilen

Peat war nach seiner Laufbahn zeitweise obdachlos. Medienberichten zufolge soll er unter anderem an den Folgen mehrerer Gehirnerschütterungen während seiner Karriere gelitten haben.

Zudem hatte er 2000 für Schlagzeilen gesorgt, als er beim Versuch, den Streit zwischen einem Teamkollegen und Besuchern eines Nachtklubs in Calgary zu schlichten, von einem Messer im Unterleib getroffen worden war. Anderthalb Jahrzehnte später wurde ein Feuer ausgelöst, als er mit einer Lötlampe in der Garage seines Vaters hantierte. Peat bekannt sich der fahrlässigen Brandstiftung schuldig und wurde zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt.

Das könnte Sie auch interessieren: Selbstbewusstes Aston Martin: Tür für Verstappen „steht offen“

Wie die NHL Alumni Association weiter mitteilte, werde Peat nach seinem tödlichen Unfall dazu beitragen, zahlreiche Leben durch Organspenden zu retten. (aw/dpa)