Von den acht deutschen Männern am Rothenbaum überstanden nur zwei die erste Qualifikationsrunde: Daniel Masur (Bückeburg) und Maximilian Marterer (Nürnberg) können am Sonntag den Schritt ins Hauptfeld schaffen.

Vor den Augen von DTB-Teamchef Michael Kohlmann spielte Daniel Masur zu Höchstform auf und gewann nach Stolperstart gegen den Serben Danilo Petrovic in drei Sätzen (2:6, 6:4, 6:3). Nach der Partie scherzte er mit Freunden am Spielfeldrand und sammelte Kräfte vor dem nächsten Match gegen den topgesetzen Carlos Taberner (Spanien).

Molleker scheitert an Baez

Maximilian Marterer brauchte ebenfalls drei Sätze (5:7, 6:2, 6:3) gegen den Bosnier Damir Dzumhur. Marterer, 2018 noch French-Open-Achtelfinalist, spielt am Sonntag gegen Alessandro Giannessi (Italien) um einen Platz im Hauptfeld. Weniger überzeugend wirkte der einstige Rothenbaum-Shootingstar Rudi Molleker (Oranienburg). Verlieh ihm die rote Asche von Hamburg in den vergangenen Jahren stets ungeahnte Kräfte, gab es gegen Sebastian Baez (Argentinien) eine 5:7, 2:6-Niederlage.

Zu wenig für den einst deklarierten Zverev-Nachfolger. Ebenso klare Schlappen erlitten Niklas Guttau (Lübeck), Mats Rosenkranz (Essen), Lewie Lane (Suchsdorf). Besonders bitter: Oscar Otte (Köln) stand vergangene Woche noch gegen den früheren Weltranglistenersten Andy Murray in der zweiten Runde auf dem Center Court von Wimbledon und erlebte jetzt gegen Steven Diez (Kanada) mit 4:6, 4:6 einen gebrauchten Tag. Das Herren-Hauptfeld am Rothenbaum startet am Montag.