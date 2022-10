Zwei Hamburger Nachwuchs-Talente starten mit Wildcard in Horn

Für die Hamburger Nachwuchshoffnung Noma Noha Akugue (18) ist der an diesem Wochenende startende „Ladies & Gents Cup“ in Horn (16.-23. Oktober) mehr als einfach nur ein Tennisturnier auf heimischem Boden. „Ich bin super happy, wieder auf dem Platz zu stehen – und das auch noch zu Hause“, sagt Akugue voller Vorfreude auf das Turnier.

Immerhin hat die 18-Jährige gerade keine leichte Zeit hinter sich. Die Deutsche Meisterin und Hamburger Sportlerin des Jahres 2020 zog sich im vergangenen Jahr eine komplizierte Schulterverletzung zu, war monatelang außer Gefecht. „Ich habe mich mental und körperlich teilweise echt schlecht gefühlt“, erinnert sich Akugue.

Tennis: Noma Noha Akugue bei „Ladies & Gents Cup“ dabei

Nun aber hat sie die Verletzung überstanden – und ihr Weg geht steil nach oben. Zum Jahreswechsel noch auf Platz 708 der Weltrangliste, kletterte die aus Glinde stammende Nachwuchsspielerin inzwischen bis auf Platz 271. Beim „Ladies & Gents Cup“, der aus einem ATP-Challenger-80-Turnier für Männer und einem ITF-World-Tour-W60-Event für Frauen besteht, will Akugue jetzt wieder richtig angreifen. „Man kennt die ganzen Leute, die Plätze und das norddeutsche Publikum – das ist einfach cool“, freut sie sich.

Vor ihrer Verletzung erreichte sie 2021 in Horn noch das Halbfinale. In diesem Jahr erhielt Akugue vom Veranstalter gemeinsam mit ihrer Hamburger Teamkollegin Ella Seidel (17, WTA 665), die zuletzt bei den Junioren-US-Open das Doppelfinale erreichte, eine Wildcard. Eva Lys (20, WTA 156) qualifizierte sich für ihr Heim-Turnier sogar direkt fürs Hauptfeld. Der Eintritt für Zuschauer in der Halle des Hamburger Tennis-Verbandes ist an allen Turniertagen kostenlos.