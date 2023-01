„Betet für ihn!” Football-Star muss auf dem Feld reanimiert werden

Schlimme Szenen in der NFL: Das Spiel zwischen den Cincinnati Bengals und den Buffalo Bills ist es zu einem tragischen Zwischenfall gekommen: Der 24-jährige Damar Hamlin, Verteidiger der Bills, brach während der Partie am Montagabend nach einer Defensivaktion Mitte des ersten Viertels zusammen, musste auf dem Feld reanimiert werden und wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Bills mitteilten, habe Hamlin dabei einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Im Krankenhaus sei der Verteidiger sediert worden, sein Gesundheitszustand sei „kritisch“. Die Partie wurde beim Stand von 7:3 für Cincinnati abgebrochen.

NFL: Bangen um Damar Hamlin von den Buffalo Bills

„Hamlin hat seitens des Teams, von unabhängigen Ärzten und Sanitätern sofort eine ärztliche Behandlung auf dem Feld erhalten. Er wurde daraufhin zu einem örtlichen Krankenhaus gebracht und befindet sich in einem kritischen Zustand. Unsere Gedanken sind bei Damar und den Buffalo Bills. Sobald mehr Informationen vorliegen, werden wir diese mitteilen“, erklärte NFL-Boss Roger Goodell in einer offiziellen Stellungnahme.

Hamlins Agent Ira Turner ließ erklären: „Wir haben aktuell noch kein Update über seinen Zustand. Schließt bei euren Gebeten die Familie des Spielers mit ein.”

Nachdem Hamlin von einem Krankenwagen vom Feld transportiert worden war, kamen Spieler der Bills zusammen und knieten in einem Kreis zusammen auf dem Boden. Der Cheftrainer der Bills, Sean McDermott, sein Gegenüber Zac Taylor und die Unparteiischen sprachen danach miteinander, und es wurde entschieden, das Spiel zunächst zu unterbrechen.

90 Minuten nach Spielbeginn verkündete die NFL dann den Abbruch der Partie. Wann und in welcher Form sie fortgesetzt werden soll, stand zunächst nicht fest. (dpa)