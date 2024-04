„Entblößt!“ Zoff um knappes Olympia-Outfit – deutsche Star-Springerin reagiert

In Vorbereitung auf die Wettkämpfe in Paris hat Ausrüster Nike die neue Olympia-Teamkleidung vorgestellt. In Bezug auf die Trikots für Athletinnen hagelt es daraufhin für den amerikanischen Sportartikel-Hersteller heftige Kritik. „Zu freizügig“, hieß es von mehreren Seiten. Nun äußert sich auch Deutschlands große Olympia-Hoffnung Malaika Mihambo zu der Outfit-Debatte.

Die Olympischen Spiele finden in diesem Jahr vom 26. Juli bis zum 11. August in der französischen Hauptstadt statt. Die paralympischen Spiele starten knapp zweieinhalb Wochen später am 28. August und gehen bis zum 8. September. Seit vergangenem Wochenende gibt es für die Nationen nun auch die passenden Outfits.

Nike mit umstrittenen Olympia-Oufit für Frauen

Während die US-Amerikanerinnen einen pinken Ganzkörper-Body tragen werden, erstrahlt das deutsche Trikot für die Athletinnen rund um Weitsprung-Star Malaika Mihambo in schwarz und leuchtendem gelb. Der Schnitt ist allerdings derselbe. Und sorgt für Unmut: Endet die Hose bei den Männern erwartungsgemäß auf der Mitte des Oberschenkels, so ist der weibliche Bodysuit für den Geschmack mancher ziemlich hoch geschnitten.

„Damentrikots sollten der geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit dienen“, sagte die ehemalige US-Athletin Lauren Fleshman. „Wenn dieses Outfit wirklich förderlich für die körperliche Leistungsfähigkeit wäre, würden Männer es tragen“, ließ sie ihr Unverständnis über die knapp geschnittenen Designs deutlich werden.

Nicht alle Athletinnen sind mit dem Schnitt unzufrieden

Paralympics-Athletin Femita Ayanbeku wurde sogar noch deutlicher: „Das muss ein Scherz sein. Ich bin eine Mutter, ich kann mich nicht auf diese Art und Weise entblößen.“

Ein deutscher Leichtathletik-Star zeigte sich hingegen zufrieden: Weitspringerin Malaika Mihambo durfte beim Nike-on-air-Event in Paris die Designs austesten und präsentieren. Dabei konnte sie keinerlei Mängel feststellen: „Ich habe mich bei dem Shooting und der Show in dem Ganzkörpertrikot wohl gefühlt“, sagte die Heidelbergerin gegenüber Sport1.

Zusätzlich ergänzte sie noch, das alle Sportler:innen die Wahl hätten, welcher Trikotsatz für die Spiele und das eigene Wohlbefinden schlussendlich der richtige ist: „Für den Wettkampf steht uns Athletinnen und Athleten eine große Kollektion mit verschiedenen Styles zur Verfügung, aus der wir unsere persönliche Auswahl für den Wettkampf treffen können.“

Mihambo nimmt Anlauf für eine weitere Goldmedaille

Spätestens seit der gewonnenen Goldmedaille im Weitsprung bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio ist Malaika Mihambo eine der bekanntesten deutschen Leichtathletinnen. Mit Ihren Weltmeister-Titel 2019 und 2022 hat sie zusätzlich unter Beweis gestellt, dass sie keine Eintagsfliege ist.

Auch für dieses Jahr gilt die mittlerweile 30-Jährige als eine der größten deutschen Olympia-Hoffnungen für eine Medaille. Die gebürtige Heidelbergerin startet für den TSV Oftersheim in der LG Kurpfalz. Ihr Rekord liegt bei sage und schreibe 7,07 m. Es wird sich zeigen, wie weit sie dieses Jahr springen kann. Was bereits jetzt klar ist: Tragen wird sie dabei den neuen Anzug von Nike – in schwarz und gelb.