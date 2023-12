ZDF setzt „KMH“ und Cerne ab: Neues TV-Duo für „Sportler des Jahres“-Gala

Das ZDF setzt bei der Übertragung der Gala „Sportler des Jahres“ in diesem Jahr auf ein neues Moderations-Team. Lena Kesting und Sven Voss führen am 17. Dezember durch die TV-Sendung des Zweiten aus dem Kurhaus in Baden-Baden. Das neue Duo folgt auf Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne, die zuletzt mehrere Jahre lang die ZDF-Gala moderiert hatten.

„In diesem Jahr wollen wir einige neue Akzente setzen“, sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus zum Personalwechsel. Müller-Hohenstein und Cerne haben „über fünfzehn Jahre mit Bravour und Grandezza“ durch den Abend geführt, sagte er. Polus erklärte zudem eine andere Neuerung.

„Auch die Wahl selbst ist diesmal anders: Die Athletinnen und Athleten konnten erstmals für eine Vorauswahl abstimmen, anschließend gaben Deutschlands Sportjournalisten ihr Votum ab.“

Das könnte Sie auch interessieren: Geheimnisverrat? Ermittlungen um Mercedes-Boss erschüttern Formel 1

Die Gala läuft am Sonntag in einer Woche zunächst ab 20.00 Uhr im Livestream auf „sportstudio.de“ und in der Mediathek. Ab 22.15 Uhr wird sie dann im Hauptprogramm des öffentlich-rechtlichen Senders gezeigt. (dpa/mg)