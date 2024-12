„Wurde verdammt nochmal Zeit!“ Tennis-Traumpaar offenbart Geheimnis

Bereits seit 2020 sind die Tennis-Stars Alex de Minaur (25) und Katie Boulter (28) ein Paar. Passend zur Weihnachtszeit erfüllte sich der Australier seinen größten Wunsch selber und stellte der Britin die alles entscheidende Frage.

„Als ich sie das erste Mal fragte, ob sie mit mir ausgeht, sagte sie direkt: Nein“, verriet de Minaur Anfang des Jahres in einem interview. „Das war schwer zu verkraften, aber da ich ein hartnäckiger Mensch bin, habe ich sie noch einmal gefragt, und sie sagte: vielleicht. Also haben wir uns darauf eingelassen, und jetzt sind wir hier.“ Nachdem Motto „Alle guten Dinge sind drei“ hat es nun gepasst und die beiden haben ihre Verlobung bekanntgegeben.

Mit einem Foto der Beiden auf Instagram und der dazugehörigen Nachricht „Wir hatten ein kleines Geheimnis bewahrt“, machten sie es offiziell. Besonders auffällig ist dabei der stark funkelnde Diamantring an Boulters Ringfinger. Unter dem Post befinden sich zahlreiche Gratulationen von Fans, aber auch von bekannten Gesichtern.

So setzte unter anderem Superstar Novak Djokovic einen Like und der australische Tennis-Profi Thanasi Kokkinakis kommentierte: „Wurde verdammt nochmal Zeit“.

Alex de Minaur und Katie Boulter: Traumpaar im Tennis

Aus sportlicher Sicht sind sie bereits ein voller Erfolg. Seitdem Minaur und Boulter ein Paar sind, läuft es auf der internationalen Bühne für das Traumpaar. In der aktuellen Weltrangliste steht der 25-Jährige auf Platz neun, während die 28-Jährige im WTA-Ranking Platz 24 belegt. Im Juni gelang dem Paar sogar ein besonderes Kunststück. Während de Minaur in Hertogenbosch gewann, triumphierte seine Verlobte im Heimturnier in Nottingham.

Das könnte Sie auch noch interessieren: Er verpasste Dopingtests: Tennis-Star macht vor Rückkehr Erkrankung öffentlich

Als wären dies nicht genug, passierte dasselbe Phänomen bereits zuvor im März. Damals gewann de Minaur in Acapulco (Mexico) und stieg anschließend in den Flieger, um Boulter bei ihrem Turnier zu unterstützen. Mit Erfolg, auch sie konnte gewinnen.