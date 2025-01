WM-Viertelfinale vor leeren Rängen? Deutschen Handballern droht Minus-Kulisse

Die deutschen Handballer kämpfen ums Halbfinale – und die halbe Arena in Oslo ist leer? Ein Szenario, das dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason offenbar droht. „Bis jetzt sind 4.000 Tickets weg und die Kapazität liegt bei 13.500“, sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes am Montag mit Blick auf die Viertelfinal-Partie am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) gegen Portugal: „Das heißt, es ist noch Platz für deutsche Fans in der Arena.”

Das Aus der Gastgebernation Norwegen in der Zwischenrunde hat sich offenbar nachteilig auf die Nachfrage nach den Karten in der Unity Arena ausgewirkt. „Umso mehr bist du als Mannschaft selbst gefragt, dass du die Spannung hochbekommst. Dass du von den Emotionen her mit Anpfiff der Partie voll da bist”, sagte DHB-Rechtsaußen Timo Kastening: „Das ist natürlich, ganz ehrlich, bei einer vollen und stimmungsgeladenen Halle immer ein bisschen einfacher, sich da hochzupushen.”

Allerdings betonte Kastening auch, dass die Mannschaft damit umgehen könne. „Es ist ein Viertelfinale bei einer Weltmeisterschaft”, sagte der 29-Jährige: „Wenn du da nicht von Minute eins oder schon die Tage vorher komplett fokussiert bist, dann hast irgendwas falsch gewählt.” (sid/mb)