„Wir sind voll auf Kurs“: Derby in Klein Flottbek vor neuem Besucher-Rekord

Gibt es in diesem Jahr beim Spring- und Dressur-Derby in Klein Flottbek einen neuen Besucher-Rekord? Nach den ersten beiden Turniertagen spricht vieles dafür. 6.000 Zuschauer waren am Mittwoch dabei, über 20.000 Besucher kamen am Donnerstag zum ersten richtigen Derby-Tag. Sie erlebten, wie Mario Stevens einen ganz besonderen Vatertag feierte.

Das Championat von Hamburg war am Donnerstag das große Highlight im Derby-Park. Insgesamt 52 Paare gingen an den Start. Zehn blieben ohne Fehler. Die Entscheidung fiel im Stechen. Dort setze sich Stevens vor Hans-Dieter Dreher und Shane Breen (Irland) durch.

„Es war ein Traum von mir, das Championat von Hamburg zu gewinnen. Meine beiden Kinder waren als Zuschauer dabei. Besser geht es nicht am Vatertag“, freute sich Stevens. Ähnlich begeistert war Derby-Chef Volker Wulff. „Es war ein toller Derby-Auftakt. Auf Hamburg ist Verlass. Das Wetter und das Derby-Gefühl sind wieder da. Dazu haben wir Super-Sport gesehen.“ Mit Super Mario als großem Sieger.

Neuer Besucher-Rekord deutet sich beim Derby an

Und wie sieht es mit dem neuen Besucher-Rekord aus? Die bisherige Bestmarke liegt bei 93.000 Zuschauern. Geht es in Klein Flottbek wie an den ersten beiden Tagen weiter, wird der Rekord in diesem Jahr geknackt. Ein Blick auf die Vorverkaufszahlen verrät auf jeden Fall, auch am Freitag, Samstag und Sonntag wird es sehr voll im Derby-Park werden. Wulff meint: „Wir sind voll auf Kurs.“