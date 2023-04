Es geht los – und soll der Anfang von etwas Großem sein. Das ist zumindest der Plan. Wunsch. Hoffnung. 10.600 Kilometer von ihrer Wahlheimat Hamburg entfernt starten Laura Ludwig und Louisa Lippmann in ihre erste gemeinsame Saison. Zwei Turniere in Brasilien bilden den Auftakt. Eine wichtige Standortbestimmung auf dem geplanten Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Routine? Von wegen. Eine bunte Mischung aus Emotionen verspürt Ludwig vor dem ersten Turnier in diesem Jahr. „Kribbeln, Vorfreude und auch Anspannung sind natürlich sehr groß“, sagt die 37-jährige Beach-Ikone zur MOPO.

In Itapema, einer Küstenstadt südlich von Sao Paulo, nehmen Ludwig und Lippmann das Challenge-Turnier in Angriff. Das im Herbst letzten Jahres neuformierte Duo muss sich ab Mittwoch in der Qualifikation einen Platz im Hauptfeld sichern. In der Woche darauf steht das Turnier in Saquarema, nahe Rio de Janeiro, auf dem Programm.

„Wir können es kaum erwarten, uns endlich auszutesten, nachdem wir lange und sehr gut trainiert haben“, sagt Ludwig. „Wir fühlen uns langsam bereit für ein Turnier.“ Wochenlang haben sich die Olympiasiegerin von 2016 und die langjährige Weltklasse-Hallenspielerin Lippmann (28) in Hamburg auf die Wettkampfsaison vorbereitet, in den vergangenen Tagen in Rio.

Ludwig und Lippmann wollen zu Olympia nach Paris

Trainiert wird das Duo von Imornefe „Morph“ Bowes, Ehemann von Ludwig und Vater der gemeinsamen Söhne Teo (4) und Lenny, der im Mai 2022 zur Welt gekommen ist. Auch Jürgen Wagner und Helke Claasen gehören zum Coaching-Team. Im Januar hatten sich Ludwig und Lippmann überraschend von ihrem neuen Trainer Martin Engvik getrennt.

Zwei Ziele gibt es für die Brasilien-Turniere. Zum einen wollen sich „LLLL“ im Wettkampf als Team finden, bewähren und weiterentwickeln. Zum anderen gilt es, Ranglistenpunkte zu sammeln. Das ist wichtig für die weitere Turnier-Planung, denn die Punkte sind relevant für Startberechtigung und Setzlisten. Erst nach Brasilien wird entschieden, welche weiteren Turniere gespielt werden.

Ihre Premiere hatten Ludwig/Lippmann bereits im November in Kapstadt gegeben, wo sie dank einer Wildcard starten konnten, aber in der Vorrunde ausschieden. Das Turnier kam zu früh. Jetzt sind sie reif für den richtigen Start.

Die Erwartungen an sich selbst sind hoch und auch die internationale Beach-Szene wird genau beobachten, wie sich beide schlagen. „Es ist alles sehr spannend“, sagt Ludwig, „aber wir versuchen trotzdem auch, uns davon ein bisschen zu lösen und auch einfach ins Genießen zu kommen.“ Spielfreude ist wichtig für den Erfolg.