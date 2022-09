DEL-Novum: Eishockey-Nationalspieler spielt jetzt mit seinem Sohn in einem Team

Eishockey-Jungprofi Eric Hördler (18) spielt in dieser Saison mit seinem Vater und Kapitän Frank Hördler (37) für die Eisbären Berlin in der DEL – und nennt ihn auch in der Kabine „Papa“.

„Ich kenne einen Trainer, der seinem Sohn verboten hat, ihn in der Kabine mit Papa anzusprechen. Wir haben aber kein Problem damit“, sagte Frank Hördler in einem gemeinsamen Interview mit seinem Sohn der „Sport Bild“.

Eric Hördler darf zu Vater Frank auch in der Kabine „Papa“ sagen

Schwierig sei es, ruhig zu bleiben, wenn sein Filius auf dem Eis angegangen werde. „Das ist etwas, was ich noch lernen muss. Man beschützt seine Kinder das ganze Leben lang, das kann man nicht von heute auf morgen abstellen. Ich werde mich zurückhalten müssen“, sagte Frank Hördler.

Ob er auch noch mit seinem derzeit 14 Jahre alten Sohn Jonas gemeinsam auf dem Eis stehen wird, bezweifelt er. „Dann müsste ich noch mindestens drei oder vier Jahre weiterspielen. Das ist eine lange Zeit. Ich bin ja nicht ohne Blessuren durch all die Jahre gekommen“, sagte Frank Hördler. (dpa/tw)