Werder trauert um Klub-Legende: Horst-Dieter Höttges ist tot

Werder Bremen trauert: Klub-Legende Horst-Dieter Höttges ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Das bestätigte der Klub auf SID-Anfrage. Zuvor hatten die Deichstube und die Bild-Zeitung über den Tod des ehemaligen Nationalspielers berichtet.

Der Bremer Ehrenspielführer war schon vor Jahren an Demenz erkrankt und lebte mit seiner Frau in einer Seniorenresidenz in der Nähe von Bremen. Zuletzt soll sich sein Gesundheitszustand stark verschlechtert haben.

Höttges wurde mit Deutschland Europameister 1972

Höttges hatte sich während der Karriere den Spitznamen „Eisenfuß“ erarbeitet, er war ein kompromissloser Verteidiger, die Fans liebten ihn dafür. Ärmel aufkrempeln, gegenhalten – mit diesen Tugenden brachte es Höttges auf 66 Länderspiele, drei WM-Teilnahmen und den Europameister-Titel 1972.

Mit 420 Bundesliga-Einsätzen steht es bis heute an der Spitze aller Bremer Feldspieler. (sid)