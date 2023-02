Werbespot-Rekord, Ticketpreise und Co.: Zehn heiße Fakten zum Super Bowl

Vorhang auf für das größte Einzelsportereignis der Welt. Wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag (0.30 Uhr) die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs im 57. Super Bowl aufeinandertreffen, schauen weltweit rund 800 Millionen Menschen dabei zu, 100 Millionen allein in den USA. Doch auch hierzulande ist American Football zum TV-Spektakel geworden. Die MOPO nennt die zehn heißesten Fakten zum Showdown in Glendale/Arizona.

1 MVP-Fluch: In der Nacht auf Freitag wurde Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes (27) als MVP der Regular Season ausgezeichnet – für den Superstar das zweite Mal. Doch diese Ehre war zuletzt häufiger Fluch als Segen. Seit 23 Jahren hat der MVP nicht mehr auch den Super Bowl gewonnen.

2 Quarterback-Premiere: Ma­homes wäre übrigens der erste schwarze Quarterback mit zwei Super Bowl-Siegen. Für seinen Gegenüber Jalen Hurts wäre es der erste Ring (24). Hurts wäre der vierte schwarze Spielmacher überhaupt, der den Super Bowl gewinnt. Dass zwei schwarze Quarterbacks in einem Super Bowl gegeneinander spielen, gab es derweil noch nie.

Kelce vs. Kelce: Erstes Bruder-Duell im Super Bowl

3 Bruder-Duell: Mit Jason (35, Philadelphia) und Travis (33, Kansas City) Kelce stehen sich erstmals im Super Bowl zwei Brüder gegenüber. Beide haben das Spektakel bereits einmal gewonnen. „Wer diesen Super Bowl gewinnt, hat die ultimativen Angeber-Rechte“, sagte Jason scherzend. Bei Mama Donna haben natürlich beide denselben Stellenwert. Während Travis als Tight End Pässe von Mahomes fangen soll, übergibt Center Jason seinem Spielmacher Hurts den Ball beim sogenannten Quarterback Snap.

4 Trainer-Wiedersehen: Chiefs-Headcoach Andy Reid (64) war von 1999 bis 2012 Cheftrainer in Philadelphia. Als er dann im Anschluss nach Kansas City wechselte, hätte sein jetziger Final-Gegner, Eagles-Coach Nick Sirianni (41) eigentlich die Wide Receiver trainieren sollen, doch Reid warf ihn direkt raus.

MOPO

5 Favoriten-Frage: Bei deutschen Wettanbietern sind die Eagles leicht favorisiert, die Chiefs also auf dem Papier nur Außenseiter.

6 Halbzeit-Show: Neben allem Sportlichen ist das Spektakel in der Pause das absolute Highlight. 13 Minuten lang wird Superstar Rihanna den rund 70.000 Fans im State Farm Stadium einheizen.

Neuer Rekordpreis für 30 Sekunden TV-Spot

7 Werbe-Rekord: In diesem Jahr kostet ein 30-Sekunden-TV-Spot 7 Millionen Dollar.

8 Ticket-Wahnsinn: Beim Online-Händler Ticketmaster gingen im Resale Anfang der Woche die billigsten Tickets für 4780 Dollar weg. Der Höchstwert: 25.500 Dollar.

9 Mega-Konsum: Rund ums Spiel sollen diesmal 1,45 Milliarden Chicken Wings vertilgt werden. Hinzu kommen 14.500 Tonnen Chips und 1230 Millionen Liter Bier.

Das könnte Sie auch interessieren: Wontorra verspricht: Handball live wieder ohne Bezahlschranke

10 TV-Abschied: Vorerst zum letzten Mal überträgt ProSieben den Super Bowl im Free-TV. Ab der kommenden Saison übernimmt RTL. Auch DAZN überträgt live.