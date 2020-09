Wer wird Geister-Meister?: Laura Ludwig und Co. baggern in Timmendorf – ohne Party

Es gibt in Deutschland kaum stimmungsvollere Sport-Titelkämpfe mit einer ausgelasseneren Atmosphäre als die Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball in Timmendorfer Strand. In diesem Jahr ist alles anders. Baggern, blocken, schmettern – ohne Beats und Party. Keine Stimmung, aber viel Spannung.

Der Center Court wird zur Geister-Kulisse. Menschenleer wird er nicht sein, denn 200 Zuschauer pro Tag sind erlaubt – statt der 6000 in den vergangenen Jahren, in denen an allen vier Tagen bis zu 60.000 Beachvolleyball-Begeisterte auf die Anlage geströmt waren.

Beachvolleyball-DM in Timmendorf: Spiele vor 200 Zuschauern



„Das wird nicht das Timmendorf sein, das wir kennen”, weiß Vize-Weltmeister Julius Thole, der mit Clemens Wickler als Titelfavorit ins Turnier startet, das für die Männer am Freitag beginnt.

Den ersten Aufschlag in Timmendorf haben die Frauen. Am Donnerstag eröffnen Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch die Meisterschaften.



Laura Ludwig und Margareta Kozuch eröffnen Meisterschaften

Das HSV-Duo steht besonders im Fokus – vor allem nach der verpatzten Generalprobe beim Turnier in Hamburg vor zwei Wochen.

Nur ein Ausrutscher? Oder gravierendere Probleme in der Vorbereitung auf die EM in Jurmala (15. bis 20. September) und Olympia 2021?

Ludwig will in Timmendorf „weniger denken, mehr machen"



Die Antwort wollen sie im Sand geben. „Wir müssen weniger denken und mehr machen”, sagt Ludwig. Ein überzeugender Start soll Selbstvertrauen geben. „Wir wollen gleich gut spielen”, so Kozuch.

Das Meister-Rennen scheint offener denn je. Neben den Titelverteidigerinnen Karla Borger und Julia Sude haben es auch Chantal Laboureur/Sandra Ittlinger sowie Victoria Bieneck/Isabel Schneider auf die Krone abgesehen.



Kira Walkenhorst möchte Favoriten-Teams ärgern



Comebackerin Kira Walkenhorst will mit ihrer neuen Partnerin Anna-Lena Grüne die vier Nationalteams „ärgern”, wie sie mit einem verschmitzten Lächeln sagt.



Beim Turnier in Hamburg hatte das geklappt, als Walkenhorst und Grüne überraschend ihre frühere Gold-Partnerin Ludwig und Kozuch besiegt hatten.

Beachvolleyball-DM: Sport1 zeigt Finals live im TV



Das Finale der Frauen steigt am Samstag, das Endspiel der Männer am Sonntag (je 15.30 Uhr/ Sport1).