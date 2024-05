Handball in Hamburg. Das heißt zurzeit: Nöte, Sorgen, Existenzängste. An diesem Wochenende aber ist auch Zeit zum Durchpusten. In die Barclays Arena zieht nämlich europäischer Spitzenhandball ein. Am Samstag und Sonntag steigt das Final Four der European League, der kleinen Schwester der Champions League. Die SG Flensburg-Handewitt macht im Halbfinale gegen Dinamo Bukarest (15 Uhr) den Anfang, anschließend ermitteln die Rhein-Neckar Löwen und die Füchse Berlin (18 Uhr) den zweiten Teilnehmer für das Finale am Sonntag (18 Uhr). Der Streamingdienst Dyn wird die Partien live übertragen. Mit dabei ist dann auch Hamburgs Handball-Legende Pascal Hens (43). Die MOPO bat den Weltmeister von 2007 darum, sich festzulegen, welche vier Spieler den Ausschlag geben könnten im Kampf um die Trophäe des Wettbewerbs, der in diesem Jahrtausend schon 19-mal von einem deutschen Klub gewonnen wurde.

Handball in Hamburg. Das heißt zurzeit: Nöte, Sorgen, Existenzängste. An diesem Wochenende aber ist auch Zeit zum Durchpusten. In die Barclays Arena zieht nämlich europäischer Spitzenhandball ein. Am Samstag und Sonntag steigt das Final Four der European League, der kleinen Schwester der Champions League. Die SG Flensburg-Handewitt macht im Halbfinale gegen Dinamo Bukarest (15 Uhr) den Anfang, anschließend ermitteln die Rhein-Neckar Löwen und die Füchse Berlin (18 Uhr) den zweiten Teilnehmer für das Finale am Sonntag (18 Uhr). Der Streamingdienst Dyn wird die Partien live übertragen. Mit dabei ist dann auch Hamburgs Handball-Legende Pascal Hens (44). Die MOPO bat den Weltmeister von 2007 darum, sich festzulegen, welche vier Spieler den Ausschlag geben könnten im Kampf um die Trophäe des Wettbewerbs, der in diesem Jahrtausend schon 19-mal von einem deutschen Klub gewonnen wurde.

SG Flensburg-Handewitt: „Bei der SG, die ich vor der Saison als Meister getippt hatte, ist es am schwersten, sich auf einen Top-Star festzulegen. Johannes Golla ist der Emotional Leader in der Abwehr, natürlich muss man auch Jim Gottfridsson nennen. Am ehesten ist es für mich aber Simon Pytlick, auch wenn er keine einfache erste Saison in der Bundesliga hatte. Er genießt das volle Vertrauen des Trainers. Und er kann eigentlich alles. Er ist ein Shooter, er kann sich durchwuseln. Natürlich hat er in einigen Spielen zu viele Fehler gemacht in dieser Saison, aber wenn er seine Form abruft, kann er der Gamechanger sein.“

Flensburgs Simon Pytlick wurde 2023 mit Dänemark Weltmeister und holte 2024 EM-Silber. IMAGO / HMB-Media Flensburgs Simon Pytlick wurde 2023 mit Dänemark Weltmeister und holte 2024 EM-Silber.

Dinamo Bukarest: „Luka Cindric, der vom FC Barcelona gekommen ist, habe ich zwar in der kroatischen Nationalmannschaft schon stärker gesehen als für Bukarest, aber wenn es in die ganz entscheidenden Spiele geht, dann gibt er doch immer ein bisschen mehr Gas. Zusammen mit Lazar Kukic bestimmt er das Spiel der Rumänen. Mit der Chance, einen europäischen Titel zu gewinnen, werden die alles raushauen, was sie können, und sicherlich gewaltig wirbeln. Gegen einen starken Cindric wird es für jeden Gegner schwer.“

Dinamo-Star Luka Cindric (hier im Kroatien-Trikot) gewann schon dreimal die Champions League. imago/Jan Huebner Dinamo-Star Luka Cindric (hier im Kroatien-Trikot) gewann schon dreimal die Champions League.

Rhein-Neckar Löwen: „Natürlich ist Juri Knorr der erste Name, der einem in den Kopf kommt. Aber letztlich waren es vor allem die Torhüter, die ihnen den Weg ins Final Four geebnet haben. Vor allem David Späth hat im Viertelfinale gegen Lissabon überragend performt. Wenn sie in Hamburg etwas reißen wollen, brauchen sie auf der Torhüter-Position eine absolute Top-Leistung. So wie 2023, als sie den DHB-Pokal gewonnen haben. Das war der große Durchbruch von David, der einfach auch ein geiler Typ ist. Er ist sehr emotional, nimmt die Zuschauer mit. Und das Ganze ist nicht gespielt bei ihm, das ist echt, so tickt er. Und der Junge ist gerade erst 22 geworden. Es ist bei ihm ganz klar, dass er irgendwann die Nummer eins im deutschen Tor sein wird.“

Mit 22 Jahren schon Nationaltorhüter: David Späth führte die Rhein-Neckar Löwen 2023 zum DHB-Pokal-Triumph. IMAGO / wolf-sportfoto Mit 22 Jahren schon Nationaltorhüter: David Späth führte die Rhein-Neckar Löwen 2023 zum DHB-Pokal-Triumph.

Füchse Berlin: „Wer der Top-Star bei den Berlinern ist? Das ist keine Frage: Mathias Gidsel ist Welthandballer. Er kann Spiele allein entscheiden. Er ist der absolute Go-to Guy. Er hat immer den unbedingten Willen, als Erster vorne zu sein, rennt ohne Ende, ist immer aufmerksam. Er weiß, wann es drauf ankommt, Verantwortung zu übernehmen, um die Eins-gegen-eins-Situationen aufzunehmen. Und als Gegenspieler musst du immer aufpassen, weil er wirklich überall auf dem Spielfeld auftauchen kann, wenn sich eine Lücke auftut. Das ist Wahnsinn, was Gidsel in den letzten Jahren abgerockt hat.“

Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin ist Titelverteidiger und Welthandballer. imago/Jan Huebner Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin ist Titelverteidiger und Welthandballer.

Der Titel-Tipp von Pascal Hens: „Ich glaube, dass es auf ein Finale zwischen Flensburg und den Füchsen Berlin hinausläuft. Am Ende wird das dann ein schöner Fight, eine ganz enge Kiste. Ich tippe auf Verlängerung und will mich gar nicht festlegen, wer das Ding am Ende dann zieht. Ganz entscheidend könnte dabei sein, wie es mit der Kraft bei den Berlinern aussieht, bei denen sich die Verantwortung auf weniger Spieler konzentriert, die schon sehr viele Spiele hinter sich haben.“