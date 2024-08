Weltneuheit: Bayern-Basketballer spielen auf Glasboden

Die Basketballer des FC Bayern spielen ab der kommenden Saison im heimischen BMW Park dauerhaft auf Glasboden. Der LED-Untergrund wird in der Halle fest installiert, das teilte der Double-Gewinner aus München am Dienstag mit. Nach Angaben des Klubs ist die Arena in Sendling die erste weltweit, in der eine solch hochmoderne Spielfläche als Dauerlösung eingebaut wird.

Die Bayern, die zur neuen Saison Highlightspiele im neu erbauten SAP Garden im Olympiapark austragen werden, hatten beim Auftakt 2023/24 gegen den Syntainics MBC aus Weißenfels erstmals auf einem solchen Videosportboden gespielt. Linien und Begrenzungen werden auf der Glasfläche per LED dargestellt, auch Animationen und Grafiken sind auf dem Feld abbildbar. Die verbaute Fläche ist 580 Quadratmeter groß, der deutsche Meister und Pokalsieger hat mit dem Anbieter ASB GlassFloor eine vorerst bis 2030 gültige Partnerschaft geschlossen.

Die Basketballer des FC BAyern spielen ab nächster Saison auf neuem Untergrund. IMAGO/Eibner Der neue LED-Boden im BMW-Park München

Pesic: „Wird das Zuschauererlebnis verändern“

Der FC Bayern könne dem Publikum „dank einer innovativen Technologie ab sofort Topbasketball in einer ganz neuen Form präsentieren”, sagte Geschäftsführer Marko Pesic: „Ich bin aber zusätzlich davon überzeugt, dass die visuelle Faszination und das interaktive Potential des Bodens im BMW Park auch für viele andere Events und deren Besucherinnen und Besucher hochattraktiv ist. Dieser Boden wird das Zuschauererlebnis verändern.” Auch die WWK Volleys Herrsching aus der Volleyball-Bundesliga spielen im BWM Park. Dazu sind dort unter anderem Unterhaltungs- oder Musikshows geplant.

Weltmeister Andreas Obst freut die Entscheidung: “Der Videoboden hat mir beim Auftaktspiel im vergangenen Jahr schon sehr gut gefallen, das war wirklich ein cooles Erlebnis. Damals habe ich schon gesagt, dass ich mich daran gewöhnen könnte.”

Auch in Hamburg gibt es bereits eine Halle, die über einen ähnlichen Glasboden verfügt. Die Rede ist von der Georg-Elser-Halle, die sich im neu eröffneten „Grünen Bunker“ auf St.Pauli befindet. Ähnlich wie der BMW-Park wird sie als Mehrzweckhalle genutzt und kann sich durch Knopfdruck von einem Handball- in ein Basketball- oder Volleyballfeld verwandeln. (sid/bv)