Weltmeister Hummels wird TV-Experte – aber nicht für Fußball

Einen Weltmeister zieht es hoch hinaus: Mats Hummels begleitet in der Nacht zum Dienstag (ab 2.45 Uhr) bei DAZN das fünfte Finalspiel um die nordamerikanische Basketball-Meisterschaft der NBA.

Der Fußball-Weltmeister von 2014, der mit Borussia Dortmund endlich mal wieder Meister werden will, sitzt beim Spiel der Golden State Warriors gegen die Boston Celtics an der Seite von Kommentator Lukas Schönmüller, Moderator Freddy Harder und Experte Alex Vogel.

Basketball: Hummels kommentiert NBA-Finale zwischen Boston und Golden State

Nach vier von maximal sieben Begegnungen steht es 2:2, höchste Spannung ist im Chase Center in San Francisco also garantiert. Hummels gilt als großer NBA-Fan und dürfte sich über diesen Korb gewiss gefreut haben – zumal sein Bruder Jonas schon seit Jahren beim Streamingdienst DAZN beschäftigt ist.

„Die Finals haben mir bis jetzt unglaublich viel Spaß gemacht, wie eigentlich fast die gesamten Playoffs“, sagt der 33-Jährige: „Die Warriors durfte ich in der Serie gegen die Mavericks sogar live vor Ort in Dallas sehen. Ich freue mich, nun Spiel fünf in dieser unheimlich spannenden Serie als Experte zu begleiten.“