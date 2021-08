Weil Haas verletzt passen muss: Hamburger Mischa Zverev überrascht in Berlin

Für den Sonntag reichte die Luft dann nicht mehr: Tommy Haas musste nach seinem Sensations-Comeback beim Berliner Einladungsturnier im Spiel um Platz drei passen. Für ihn sprang ein anderer Hamburger ein – und machte seine Sache gut.

Der 42-jährige Haas musste sein Spiel gegen den Spanier Roberto Bautista Agut wegen einer einer Verletzung in der linken Wade absagen. Für Haas trat Mischa Zverev an, der das Duell mit 6:4, 6:3 für sich entschied.

Haas überzeugt, Thiem gewinnt das Turnier

Haas hatte am Samstag auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof das Halbfinale gegen den Weltranglistendritten Dominic Thiem mit 6:7, 3:6 verloren. Am Freitag hatte Haas den Weltranglisten-34. Jan-Lennard Struff mit 7:6 , 7:6 bezwungen. Thiem gewann am Sonntagabend das Finale gegen den Italiener Jannik Sinner souverän 6:4, 6:2.

Das am heißesten diskutierte Thema am Rande des Turniers war die Austragung der US Open (31. August bis 13. September). Angesichts immer neuer Corona-Rekordzahlen in den Vereinigten Staaten scheint die Umsetzung des Events höchst fraglich, auch wenn New York mittlerweile als Vorreiter in den USA gilt.

Haas: „Ich glaube an die US Open”

„Ich gehe davon aus, dass es die US Open geben wird. Ich glaube, alle sind heiß drauf“, sagte Haas, der das Berliner Hygienekonzept als vorbildlich lobte: „Die ganze Organisation hat sich stark damit beschäftigt, es so sicher wie möglich zu machen. Wir leben in der Blase, versuchen dem nachzugehen. Man schaut sich sicher das ein oder andere ab.“