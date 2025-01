Wegen Havarie! Eishockey-Topspiel bei Nordklub abgebrochen

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist das Topspiel von Spitzenreiter ERC Ingolstadt bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven wegen einer Havarie abgebrochen worden.

Wie das Team aus Bremerhaven via Instagram mitteilte, konnte das Spiel wegen technischer Probleme zum Beginn des zweiten Drittels beim Stand von 0:2 nicht fortgesetzt werden.

Probleme bei ERC Ingolstadt gegen Fischtown Penguins

Dem Liveticker des ERC Ingolstadt zufolge soll eine Ammoniak-Leitung unter dem Eis defekt gewesen sein. Das Ammoniak sei auf Höhe des Ingolstädter Tores ausgetreten. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Die Zuschauer seien gebeten worden, die Eisarena zu verlassen.

„Nach der Eis-Aufbereitung in der Drittelpause hatte einer der Mitarbeiter der Eisarena offenbar eine Kühlleitung getroffen, als er Löcher in das Eis bohrte, um die Torbefestigungen einzubauen“, schrieb die „Nordsee-Zeitung“ am Freitagabend.

Das könnte Sie auch interessieren: Leichtathletik-Star Mihambo bremst Erwartungen vor Comeback

Der Spielabbruch hat die Siegesserie von Ingolstadt in der DEL vorerst gestoppt. Die Schanzer waren zu Beginn des zweiten Drittels bei den Fischtown Pinguins mit einer 2:0-Führung auf dem Weg zum vierten Erfolg nacheinander. (dpa/sid/mp)