In Klein Flottbek herrscht an diesem Sonntag mal wieder Ausnahmezustand. Mit dem Finale beim 93. Deutschen Spring-Derby steht das Highlight der Traditionsveranstaltung auf dem Programm. Für Pferd und Reiter eine brutale Aufgabe. Der Parcours in Hamburg gilt als schwerster der Welt. Warum ist das so? Und welche Hindernisse sind eigentlich die größten Herausforderungen? Die MOPO hat mit ehemaligen Siegern und Derby-Boss Volker Wulff gesprochen und erklärt den schwersten Parcours der Welt.

Insgesamt 17 Naturhindernisse mit 24 Sprüngen müssen die Derby-Paare in Klein Flottbek am Sonntag meistern. Die richtige Kondition und Konzentration sind für Pferd und Reiter entscheidende Faktoren. Die Gesamtlänge der Strecke beträgt 1250 Meter. „Damit ist es auf jeden Fall der längste Parcours der Welt“, sagt Wulff. Für die ehemalige Derby-Siegerin Cassandra Orschel steht fest, dass es auch der „schwierigste“ ist. Sie meint: „Er wird nicht ohne Grund so bezeichnet. Der Derby-Platz hat seine eigenen Spielregeln.“ Vom „speziellsten“ Parcours der Welt redet der dreimalige Derby-Champ André Thieme. Sein Tipp: „Man muss gut vorbereitet sein, dazu braucht man ein extrem mutiges, aber auch pfiffiges Pferd.“

Der „Wall“ ist typisch fürs Spring-Derby in Klein Flottbek

Besondere Herausforderungen gibt es im Prinzip bei jedem Derby-Hindernis. Das zumindest für die Zuschauer spektakulärste ist der „Wall“ mit einer Höhe von drei Metern. „Auf dem Pferd ist es sogar noch ein ganzes Stück höher. Da ist es dann richtig hoch“, meint Orschel, die betont, dass man da ohne Training keine Chance hat. „Wenn du aber ein Pferd hast, das ein bisschen schlauer ist, dann ist es gar nicht so tricky, wie es aussieht.“

Die „Irischen Wälle“ sind ein Naturhindernis mit zwei Wällen. Wurde mit Blick auf die Gesundheit der Pferde in den vergangenen Jahren leicht entschärft. imago/Rau Die „Irischen Wälle“ sind ein Naturhindernis mit zwei Wällen. Wurde mit Blick auf die Gesundheit der Pferde in den vergangenen Jahren leicht entschärft.

Thieme hat es schon oft geschafft. Ein „Kribbeln“ habe er trotzdem immer wieder im Bauch, wenn er oben auf dem „Wall“ im Sattel sitzt. „Hundertprozentig sicher kannst du dir da nie sein. Am Ende ist hier auch das Timing entscheidend.“ Der Grund: Direkt nach dem „Wall“ wartet mit der „Planke“ ein Hindernis, bei dem es mit die meisten Fehler gibt. Es kann nur überwunden werden, wenn man zuvor sauber vom „Wall“ heruntergekommen ist.

„Pulvermanns Grab“ erinnert an Bauer des Derby-Parcours

Den bekanntesten Namen trägt das Hindernis „Pulvermanns Grab“. Es ist natürlich nicht wirklich eine Ruhestätte, sondern erinnert an Parcoursbauer Eduard Pulvermann. Er scheiterte immer wieder selbst an dem Hindernis. Ein Beobachter rief daraufhin: „Das ist Pulvermanns Grab!“

An „Pulvermanns Grab“ gibt es mehrere Fehlerquellen. Dazu gehört auch der Wassergraben, der in einer Senke liegt. WITTERS An „Pulvermanns Grab“ gibt es mehrere Fehlerquellen. Dazu gehört auch der Wassergraben, der in einer Senke liegt.

Die Kombination aus zwei Steilsprüngen und einem Wassergraben, der in einer Senke dazwischenliegt, treibt auch heute noch viele Derby-Paare zur Verzweiflung. Es gibt gleich mehrere Fehlerquellen. Thieme: „Das Hindernis kommt relativ am Ende. Da sind Kraft und Konzentration oft ein Problem. Dazu gibt es eine optische Täuschung. Das Pferd guckt durch das erste Hindernis durch und sieht dadurch die oberste Stange oft nicht.“

Optische Täuschungen sind häufig in Klein Flottbek

Es ist längst nicht die einzige optische Täuschung für die Pferde auf dem Parcours. Sie sind typisch fürs Derby und bei einigen Hindernissen zu finden. Dazu gehören unter anderem der „Buschoxer“, der manche Pferde dazu verleitet, in der Mitte aufzusetzen, der „Trakehner Graben“, der von vielen unterschätzt wird, weil der Graben im toten Winkel liegt, und auch die „Eisenbahnschranken“, die ohne Unterbau in der Luft hängen und oft erst spät gesehen werden. „Da muss man verdammt aufpassen“, so Wulff.

Nicht nur André Thieme hatte in der Vergangenheit beim „Buschoxer“ schon Probleme. Das liegt auch an einer optischen Täuschung. WITTERS Nicht nur André Thieme hatte in der Vergangenheit beim „Buschoxer“ schon Probleme. Das liegt auch an einer optischen Täuschung.

Fast in jedem Jahr gibt es kleinere Veränderungen am Derby-Parcours. Einerseits, um die Schwierigkeit hochzuhalten, auf der anderen Seite aber auch, um dafür zu sorgen, dass das Verletzungsrisiko so gering wie möglich ist.

Auch am „Trakehner Graben“ ist die Fehlergefahr groß. Der Graben liegt im toten Winkel hinter den Stangen und ist weiter weg, als man zunächst vielleicht denkt. imago/Rau Auch am „Trakehner Graben“ ist die Fehlergefahr groß. Der Graben liegt im toten Winkel hinter den Stangen und ist weiter weg, als man zunächst vielleicht denkt.

Zudem wird genau überprüft, wer alles starten will – und das wird dann manchmal auch verboten. Wulff: „Das Derby ist ein Grenzprüfung. Da kann etwas passieren, deshalb müssen wir stark selektieren.“ Immerhin 161 Paare haben den schwersten Parcours der Welt bislang ohne Fehler gemeistert.