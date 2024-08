„Wahnsinnsgefühl“: Hamburger Para-Star Fahnenträgerin bei den Paralympics

Tokio-Siegerin Edina Müller und der zweimalige Goldmedaillengewinner Martin Schulz tragen bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Paris die deutsche Fahne. Dies gab der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Dienstagnachmittag bekannt. Die Kanutin aus Hamburg und der Triathlet aus Leipzig führen die 143-köpfige deutsche Mannschaft sowie fünf Guides bei der Zeremonie am Mittwoch (20.00 Uhr/ZDF) von der Champs Elysee zum Place de la Concorde an.

„Es ist ein großes Ding. Das wünscht man sich als Sportler. Ich habe es noch gar nicht richtig realisiert“, sagte Schulz auf der Pressekonferenz im Deutschen Haus. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) hatte eine Vorauswahl von jeweils drei Athleten und Athletinnen getroffen, daraus wählten dann die Sportler selbst. „Das ist ein Wahnsinnsgefühl“, sagte Müller: „Für mich ist es perfekt. Ich kann es komplett und voll genießen.“

Zum zweiten Mal ein Fahnenträger-Duo

Zum zweiten Mal trägt bei den Paralympischen Sommerspielen ein Duo beim Einzug der deutschen Sportler die Flagge – eine Frau und ein Mann. In Rio waren Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller und Radsportler Michael Teuber deutsche Fahnenträger. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen tollen Start erleben und dann auf einer Welle der Begeisterung getragen werden“, sagte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher in Paris.

Für Allroundtalent Müller sind es die fünften Paralympischen Spiele. Nach Silber und Gold im Rollstuhlbasketball holte sie zuletzt auch Silber und Gold im Kanu. Schulz ist zum vierten Mal bei Sommerspielen dabei, nach seiner Premiere in London als Schwimmer holte er sich sowohl in Rio als auch in Tokio souverän den Titel im Triathlon.

Statt wie üblich im Stadion findet die Eröffnungsfeier dieses Mal mit einer Parade über die Champs Elysee zum Place de la Concorde statt. „Ich finde das ganz spannend“, sagte Karl Quade, Chef de Mission, dem SID: „Ich finde das schon doll, dass man einen solchen Ort einbaut. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt. Wenn es regnet, wäre sehr schade.“

Die deutschen Fahnenträger bei Paralympics seit 2000

2024, Paris: Edina Müller (Kanu) und Martin Schulz (Triathlon)

2020, Tokio: Mareike Miller (Rollstuhlbasketball) und Michael Teuber (Para Radsport)

2016, Rio: Markus Rehm (Para Leichtathletik)

2012, London: Daniela Schult (Para Schwimmen)

2008, Peking: Conny Dietz (Goalball)

2004, Athen: Heiko Kröger (Para Segeln)

2000, Sydney: Heidi Kirste (Rollstuhlbasketball)