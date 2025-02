Wahnsinns-Sprung! Deutscher Leichtathlet plötzlich die Nummer eins der Welt

Der frühere Dreisprung-Europameister Max Heß ist mit der zweitbesten Leistung seiner Karriere an die Spitze der weltweiten Jahresbestenliste in der Halle geflogen.

Im französischen Metz segelte der 28 Jahre alte Chemnitzer am Samstag auf 17,41 Meter – besser war Heß überhaupt nur bei seinem deutschen Hallen-Rekord im März 2017 (17,52).

Heß, dessen Freiluft-Bestweite bei 17,38 Metern liegt, war als junger Athlet plötzlich in die Weltspitze durchgebrochen. 2016 wurde er zunächst Vize-Weltmeister in der Halle und holte sich dann im gleichen Jahr in Amsterdam den EM-Titel im Freien. Auch wegen diverser Verletzungen konnte Heß daran nicht mehr anknüpfen. (sid/mp)