Wahnsinn! Deutsche Basketballer stehen im EM-Halbfinale

Dieses dritte Viertel wird in die Basketball-Geschichtsbücher eingehen! Mit einem 107:96 (57:61) gegen Griechenland erreichten die deutschen Korbjäger das Halbfinale um die Europameisterschaft. Der Vier-Punkte-Halbzeitrückstand war vor dem begeisterten Berliner Publikum schnell vergessen, denn Dennis Schröder und Co. legten direkt nach der Pause einen unglaublichen 22:1-Lauf hin. Die Griechen nahmen Auszeit um Auszeit, doch die deutsche Mannschaft ließ ihren Gegner nicht mehr ins Spiel finden und machte die Sensation perfekt.

Schon im Anfangsviertel waren die Deutschen furios gestartet und hatten nach viereinhalb Minuten mit 22:11 geführt. Mit dem „Greek Freak“, ihrem NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo, holten die Hellenen aber Punkt für Punkt auf und legten die Schwächen der deutschen Abwehrarbeit offen. Nach einem Ballverlust von Schröder sorgte Kostas Sloukas mit einem Dreier von der Mittellinie für den Pausenstand.

Basketball-EM: Deutschland trifft im Halbfinale auf Spanien

Mit neuer Energie und einer konsequenten Defensive kehrte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert aus der Kabine zurück – und raubte dem Mitfavoriten auf den EM-Titel damit die Nerven. Fünf Minuten vor Schluss musste Giannis Antetokounmpo nach seinem zweiten unsportlichen Foul das Parkett verlassen – die deutsche Defensive hatte ihn bei „nur“ 31 Punkten gehalten.

Schröder sammelt 26 Punkte beim deutschen Viertelfinal-Erfolg gegen Griechenland

Auf deutscher Seite war Schröder mit 26 Punkten der erfolgreichste Schütze, auch der deutsche Kapitän musste in der nickligen Schlussphase mit zwei technischen Fouls vorzeitig vom Feld. Franz Wagner und Andreas Obst sammelten je 19 Zähler.

In der Schlussminute sangen die deutschen Fans nur noch „Oh, wie ist das schön …“ – und tatsächlich: So eine zweite Halbzeit hatte man von deutschen Basketballern lange nicht gesehen. Noch ein Sieg für eine Medaille, noch zwei Siege zum Titel! Am Freitag geht‘s im Halbfinale gegen Spanien, das sein Viertelfinale gegen Finnland ebenfalls nach Halbzeitrückstand 100:90 (43:52) gewann.