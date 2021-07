Vor Start im Juli: Formel 1 muss drei Rennen absagen

Eigentlich wollte die Formel 1 in diesem Jahr durchstarten wie nie zuvor. Ganze 22 Rennen planten die Veranstalter, doch dann kam die Corona-Krise und machte der Königsklasse des Motorsports einen Strich durch die Rechnung. Nun wurden drei weitere Rennen abgesagt.

Eigentlich hätte am 15. März in Melbourne der Startschuss für die Formel-1-Saison fallen sollen. Doch eine Infektion bei einem McLaren-Mechaniker verhinderte das Rennen. Auch die weiteren Veranstaltungen wurden vorerst abgesagt. Am 5. Juli soll es jetzt in Österreich losgehen.

Acht Rennen sind schon terminiert

Zuletzt bestätigte die Formel 1 noch die Daten für die ersten acht Rennen für diese Saison, doch nun kommt ein erneuter Rückschlag. Sowohl in Aserbaidschan (Baku), Singapur (Singapur) und Japan (Suzuka) werden keine Rennen stattfinden können.

Offen ist was mit den Rennen in Russland (27. September), den USA (25. Oktober), Mexiko (1. November), Brasilien (15. November) und in den Vereinigten Arabischen Emiraten (29. November) geschehen wird.

Formel 1 will Saison mit 15 bis 18 Rennen

Bei der Formel 1 sei man weiterhin fest überzeugt, dass die Saison mit 15 bis 18 Rennen zu Ende geführt werden kann. Bereits vor dem Startschuss in Spielberg soll der finale Terminkalender für die abgespeckte Saison stehen. (mab/sid/dpa)