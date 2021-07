Basketball-Talent Franz Wagner ist beim Draft der nordamerikanischen Profiliga NBA bereits an der achten Position ausgewählt worden. Die Orlando Magic entschieden sich am Donnerstag (Ortszeit) für den 19 Jahre alten Berliner, der damit neben Detlef Schrempf 1985 als frühester gebürtiger Deutscher der NBA-Geschichte gezogen wurde.

In der vergangenen Saison hatte bereits Wagners älterer Bruder Moritz (24) für die Magic gespielt. „Franzi, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist unglaublich, du verdienst es. Davon träumst du dein ganzes Leben. Ich bin sprachlos, genieße den Moment, ich liebe dich“, sagte Nationalspieler Moritz, der derzeit bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei ist, in einer emotionalen Videobotschaft.

NBA: Basketball-Talent Franz Wagner spielt fortan bei den Orlando Magics

Franz Wagner spielte zuletzt in der US-Collegemeisterschaft für die Michigan Wolverines und entschied sich frühzeitig für den Sprung in die NBA. Bei der Draft dürfen die NBA-Teams in einer vorgegebenen Reihenfolge Nachwuchsspieler verpflichten. Schrempf war vor 36 Jahren an achter Position ausgewählt worden, der spätere Superstar Dirk Nowitzki 1998 als Neunter.

„Ich kann es kaum erwarten, nach Orlando zu kommen“, sagte Franz Wagner, „es fühlt sich großartig an, ein Traum ist wahr geworden.“ Das Team habe „viel Talent“, er wolle in seinem Rookie-Jahr „einfach jeden Tag besser werden. Ich möchte bescheiden sein und von meinen Teamkollegen lernen.“

Franz Wagner: Im Draft früher ausgewählt als sein Idol Nowitzki

Wagner, der als kleiner Junge Dirk Nowitzki bewunderte, wurde sogar früher gedraftet als das Basketballidol aus Würzburg. Nowitzki (43) war 1998 als Nummer neun an die Milwaukee Bucks gegangen und dann an die Dallas Mavericks weitergegeben worden. Schrempf (58) hatten sich die Mavericks 1985 als achten Pick gesichert.

Forward Wagner (2,05 m) wurde 2019 Vizemeister mit Alba Berlin und hatte sich zuletzt für den Draft und damit gegen ein drittes College-Jahr bei den Michigan Wolverines entschieden. Auch Moritz Wagner, der derzeit in Tokio beim Olympiaturnier für Deutschland spielt, war von den Wolverines in die NBA gegangen.

In Orlando zeigte „Moe“ Wagner gute Leistungen. Es könnte sein, dass die Magic die Brüder vereinen. Als Nummer eins ging am Donnerstag (Ortszeit) in Brooklyn Cade Cunningham (19) an die Detroit Pistons. (dpa/hoe)