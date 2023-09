Vor NFL-Saisonauftakt: Große Ehre für deutschen NFL-Star

Amon-Ra St. Brown zählt zu den wichtigsten Spielern der Detroit Lions, nun auch ganz offiziell: Als einer von fünf Profis ist der 23-Jährige in die Riege der Kapitäne des NFL-Teams gewählt worden.

Der Receiver ist vor dem Saisonstart der NFL zu einem der Mannschaftskapitäne bei den Detroit Lions gewählt worden. Das gab Cheftrainer Dan Campbell zwei Tage vor dem Duell mit dem amtierenden Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs (2.20 Uhr MESZ Freitag/RTL und DAZN) bekannt. Der 23 Jahre alte Deutsch-Amerikaner ist wie Quarterback Jared Goff einer von fünf Profis der Lions, die den Kapitäns-Aufnäher auf dem Trikot tragen werden.

St. Brown geht in seine dritte NFL-Saison und zählt inzwischen zu den wichtigsten Profis im Kader der Lions. Seine Knöchelverletzung hat er vor dem Saisonstart auskuriert. „Alles gut, es ist alles okay jetzt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der Passempfänger hatte sich Mitte August im Training eine leichte Bänderdehnung zugezogen. Seit vergangener Woche sei er in den Einheiten wieder voll dabei, sagte er. (dpa/ps)