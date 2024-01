Vor Heim-EM: Deutsche Handballer mit Härtetests im hohen Norden

Es wird ernst für Deutschlands Handballer. Am vierten Tag des neuen Jahres steigt das erste Testspiel für die in einer Woche beginnende Heim-EM. Im hohen Norden, in der Grenzstadt Flensburg, tritt das DHB-Team gegen Portugal an. Aufgabe und Auftrag für die 60 Minuten: einspielen, siegen, Selbstvertrauen tanken, begeistern. Die Generalprobe für das Mega-Turnier (10. bis 28. Januar) steigt Samstag in Kiel. Der Norden wird zur Energiequelle. Die heiße Phase der Vorbereitung hat an Neujahr begonnen. Seit drei Tagen arbeiten die 18 Spieler des deutschen EM-Kaders im Camp im beschaulichen Brunsbüttel. Feinschliff.

Mit der Ruhe wird es am Donnerstag vorbei sein. In einer der lautesten Handball-Arenen des Landes, der Campushalle, in der die SG Flensburg-Handewitt ihre Spiele austrägt, wird es zur Sache gehen (16 Uhr, ARD). Erste Grenz-Erfahrung. Ein Formtest für die Spieler, eine Standortbestimmung – auch für die deutsche Handball-Öffentlichkeit.

Die Erwartungen für dieses Jahr: Mindestens Platz fünf

Wo steht das DHB-Team kurz vor dem spektakulären EM-Eröffnungsspiel gegen die Schweiz vor über 50.000 Menschen im Düsseldorfer Fußballstadion?

„Wir wollen zeigen, dass wir wieder einen Schritt nach vorn gemacht haben“, lautet bislang die offizielle Zielvorgabe von Bundestrainer Alfred Gislason für die EM. Konkreter wird er nicht – auch, um den Erwartungsdruck nicht noch zu erhöhen. Die WM 2023 beendete seine Mannschaft auf Platz fünf. Weniger sollte es im eigenen Land nicht werden.

Heimvorteil spielt wichtige Rolle – auch bei Tests gegen Portugal

Der Heimvorteil soll noch mehr möglich machen, die Prozentpunkte bringen, die in den vergangenen Jahren zu den Weltklasse-Nationen fehlten. „Ich habe das Gefühl, dass wir in der Mannschaft vom Halbfinale träumen“, berichtete unlängst Kapitän Johannes Golla, der für den ersten EM-Test gleich wieder nach Hause reist. Der Kreisläufer spielt für die SG Flensburg-Handewitt, kennt die Campushalle in- und auswendig. Doch das Halbfinale ist noch weit weg – und der Weg dorthin hart.

Bevor es in Kürze bei der EM gegen die Schweiz und dann in Berlin gegen die weiteren Vorrundengegner Nordmazedonien (14. Januar) und Rekord-Weltmeister Frankreich (16. Januar) geht, gilt es, den Doppel-Test gegen Portugal zu bestehen. Auch am Samstag (18 Uhr) in Kiel ist der WM-13. und EM-Teilnehmer der Gegner.

Das könnte Sie auch interessieren: Handball-EM: Warum das deutsche Trainingslager in Brunsbüttel umstritten ist

„Das werden harte Herausforderungen – kurz vor der Europameisterschaft genau richtig“, befindet Gislason. Dass Portugal ein echter Prüfstein ist, zeigt das letzte Aufeinandertreffen. Im November 2021 kassierte die DHB-Auswahl beim „Tag des Handballs“ in Düsseldorf eine 30:32-Niederlage. Das Spiel am Donnerstag hat eine ganz andere Bedeutung – auch aufgrund der Signalwirkung.