Vor dem Start der US Open: Tennis-Star Novak Djokovic plant den Putsch

Eine Woche vor dem Start der US Open gibt es Unruhen in der Tennis-Welt. Eine Revolte gegen die Spielerorganisation ATP formiert sich – und mittendrin ist der serbische Weltranglistenerste und Multimillionär Novak Djokovic.



Gemeinsam mit dem Kanadier Vasek Pospisil (ATP 92) und dem US-Profi John Isner (ATP 21) rief Djokovic die Professional Tennis Players Association ins Leben. Er und Pospisil erklärten sich zu Gründungspräsidenten – obwohl beide zuvor noch Mitglieder im Spielerrat der ATP gewesen waren. Djokovic war bei dieser Organisation zeitweise sogar Vorsitzender.



Novak Djokovic plant Gründung einer neuen Spielerorganisation

Gerüchte über die Gründung einer Art Spielergewerkschaft waren in der Tennis-Welt immer wieder aufgekommen. Allerdings bekommen Djokovic und Co. von verschiedenen Seiten heftigen Gegenwind. In einem gemeinsamen Statement aller Grand Slam-Turniere, der ATP, der Frauenorganisation WTA und des Weltverbands ITF wurde die „Einheit gerade jetzt und mehr denn je“ beschworen. Der Tennissport müsse in schwerer Zeit „zusammenkommen“.



Das könnte Sie auch interessieren: Während Djokovic-Match – Boris Becker nörgelt über Sky-Kommentator Stefan Hempel

ATP-Chef Andrea Gaudenzi warnte, die neue Interessenvertretung könne nicht erwarten, von den Turnieren anerkannt zu werden. „Die Konsequenzen sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen“, sagte er. Für die ATP bedeute das Vorgehen Djokovics und seiner Mitstreiter eine „existentielle Bedrohung.“