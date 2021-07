Von Olympia zu Pornhub: Eiskunstläuferin wird zum Porno-Star

Melissa Bulanhagui hatte einen ganz großen Traum. Sie wollte unbedingt als Eiskunstläuferin bei Olympia antreten. Doch da ihre Hoffnungen auf ein Olympia-Ticket platzten, sah sie sich nun offenbar gezwungen, einen neuen Karriereweg einzuschlagen.

Mit 15 Jahren gewann Melissa Bulanhagui die Bronzemedaille bei den US-Juniorenmeisterschaften. Schon damals hatte sie das große Ziel Olympia vor Augen und dafür arbeitete sie hart. „„Ich war ein braves Mädchen, das Training war meine Kindheit“, erzählt sie in einem Podcast.

Melissa Bulanhagui hatte mit Alkohol-Problemen zu kämpfen

Nachdem sie die Quali für die Olympischen Spiele in Vancouver verpatzte, versucht sie ihre Probleme im Alkohol zu ertränken. Doch sie kämpft sich zurück, lässt Alkohol und andere Enttäuschungen hinter sich. Für das Heimatland ihrer Eltern, die Philippinen, soll es jetzt klappen.

Auch auf Olympia 2014 musste Melissa Bulanhagui verzichten

„Ich gewann die nationale Meisterschaft und die Olympia-Selektionen standen vor der Tür“, berichtet die 29-Jährige. Angeblich aus politischen Gründen wird sie erneut nicht berücksichtigt. Die Spiele in Sotschi 2014 finden daher ohne sie statt.

Unter dem Namen Jada Kai trat sie als Webcam-Girl auf

Nach erneuten Alkoholproblemen kehrt Bulanhagui schließlich über den Umweg Thailand in die USA zurück. Dort jobbt sie zunächst als Bar-Keeperin und versucht sich dann als Webcam-Girl. Unter dem Namen Jada Kai tritt sie im Internet auf.

„Ich habe Dokumentationen darüber geschaut und es ausprobiert. Ich habe so etwa 200 Dollar verdient. Ich war in der Lage, in der einen Nacht Cash zu machen. Also habe ich damit angefangen“, erklärt die einstige Olympia-Hoffnung.

Melissa Bulanhagui hat mehr als 30.000 Abonnenten bei Pornhub

Mittlerweile hat sie eine feste Fan-Gemeinschaft. Über 30.000 Abonnenten folgen ihrem Channel auf Pornhub. Ihre Videos haben bereits über 30 Millionen Klicks.