Hunderttausende dürften am Streckenrand stehen, wenn Hamburg am Sonntag wissen will, wer am schnellsten über seine Straßen läuft. Der Haspa-Marathon Hamburg ist viel mehr als nur eine Zahl – weshalb die MOPO hier die wichtigsten Daten und Fakten zusammengetragen hat, egal ob skurril, beeindruckend oder bemerkenswert. Und einige davon werden Sie sehr überraschen.