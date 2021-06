Vier Hamburger sind dabei: So läuft der Neustart im Tennis

Es ist ein kleiner Schritt zurück. Nach den Fußballern und Basketballern nehmen ab Dienstag auch die deutschen Tennisspieler den Betrieb wieder auf – mit einer Wettkampfserie des Deutschen Tennis Bundes (DTB). 32 Männer und ab dem 16. Juni auch 24 Frauen messen sich beginnend mit Gruppenspielen in sieben verschiedenen Städten. Die Sieger werden bis zum 24. Juli (Männer) bzw. 26. Juli (Frauen) ermittelt.

Sechs der acht besten deutschen Spieler sind dabei. Nur Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber verzichten auf die Serie, bei der Jan-Lennard Struff als Favorit an den Start geht. Der Hamburger Marvin Möller (21), der von August 2018 bis März 2020 wegen einer hartnäckigen Sehnenverletzung am Handgelenk pausieren musste, erhielt eine Wildcard und trifft in seiner Vierergruppe in Troisdorf unter anderem auf den früheren Davis-Cup-Spieler Cedrik-Marcel Stebe.

Neben Möller vertreten Witthöft, Korpatsch und Lys die Hamburger Farben

Ein Comeback feiert Carina Witthöft. Die ehemalige Nummer 48 der Welt hatte sich im Januar 2019 aus dem Profizirkus zurückgezogen. Nun ist die Lust bei der 25-Jährigen zurück. In Stuttgart misst sich Witthöft auch mit der topgesetzten Lokalmatadorin Laura Siegemund. Neben Witthöft sind zwei weitere Hamburgerinnen am Start: Siegchancen dürfen Tamara Korpatsch ausgerechnet werden. Die 25-Jährige steht in der Weltrangliste auf Platz 111, ist damit nach Siegemund und Anna-Lena Friedsam die am dritthöchsten gerankte Spielerin. Auf sich aufmerksam machten möchte zudem Toptalent Eva Lys. Die 18-Jährige hatte direkt vor der Corona-Pause das ITF-Turnier in Altenkirchen (Westerwald) gewonnen.