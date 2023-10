„Viele treten gar nicht mehr an“: Zverev schlägt Alarm und kritisiert ATP

Olympiasieger Alexander Zverev hat Kritik am straffen Terminkalender auf der Tour der Tennisprofis geübt. „Seit zehn Jahren sprechen wir darüber, wie wir die Saison kürzer machen können. Nur: Das Gegenteil passiert, die Saison wird länger, wir haben mehr Turniere über zwei Wochen“, sagte Zverev bei Eurosport im Vorfeld des ATP-Turniers in Wien.

„Der Terminkalender ist voll und viele Topspieler treten gar nicht mehr bei allen Masters an, weil sie es nicht aushalten“, führte der 26-Jährige aus: „Meiner Meinung nach stimmt da die Richtung nicht.“ Mit seiner Entwicklung kurz vor dem Ende der Comeback-Saison nach der schweren Knöchelverletzung im Sommer vergangenen Jahres zeigte sich Zverev dagegen zufrieden. „Wenn ich nach so einer Verletzung die ATP Finals in Turin erreichen und das Jahr in den Top 8 beenden kann, dann war es eine gute Saison“, sagte er. Er habe zwar keines der größeren Turniere gewonnen, aber „im Großen und Ganzen kann ich zufrieden sein“.

Zverev ist mit seiner Saison „im Großen und Ganzen zufrieden“

Im Rennen um die Teilnahme an den ATP-Finals (12. bis 19. November) liegt Zverev trotz einiger Rückschläge in den vergangenen Wochen derzeit auf dem siebten Rang – und gibt sich zuversichtlich, beim Abschluss der Tennissaison als einer der Top-Acht-Spieler aufschlagen zu können. „Ich habe etwas Abstand zu den anderen dahinter. Lieber bin ich in dieser Position als anders herum“, sagte der Hamburger.

Auf dem angestrebten Weg nach Turin tritt Zverev ab Montagabend beim ATP-Turnier in der österreichischen Hauptstadt an. Dort trifft er zum Auftakt auf den Österreicher Sebastian Ofner.

Außerdem hat sich Zverev zu einem anderen Thema geäußert: Der Tennis-Star könnte sich wie Basketball-Weltmeister Dennis Schröder sehr gut vorstellen, bei den Sommerspielen im kommenden Jahr in Paris die deutsche Fahne zu tragen. „Vor allem auch wegen Tokio ist Paris ein Riesenziel für mich. Dort möglicherweise der Fahnenträger zu sein, das wäre etwas Besonderes“, sagte der 26 Jahre alte Hamburger im Eurosport-Interview (Montag). „In Paris dabei zu sein, wieder um Gold mitzuspielen, das ist ein großer Traum, der hoffentlich für mich in Erfüllung geht.“

Zverev würde gerne Fahnenträger sein – auch Schröder „muss die Fahne tragen“

Zverev holte 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio als erster deutscher Tennis-Profi Gold im Einzel. Die Basketballer um den überragenden Kapitän Schröder hatten sich im September zum ersten Mal in der Geschichte den WM-Titel und damit auch das Olympia-Ticket gesichert.

Das könnte Sie auch interessieren: Olympia-Bosse kontern wirre Vorwürfe von Putin

Danach hatte der NBA-Profi der „Bild“ gesagt: „Ich muss die Fahne tragen! Wenn nicht jetzt, wann dann? Es wäre mir eine große Ehre.“ (sid/dpa/js)