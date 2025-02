Verrückt: Schröder wechselt doppelt – Kumpel Theis verpflichtet und direkt gefeuert

Dennis Schröder hat in der Basketball-Profiliga NBA endgültig ein neues Team gefunden. Der 31-jährige Weltmeister-Kapitän wechselt zu den Detroit Pistons, wie der Klub offiziell mitteilte. Somit endet sein Kapitel bei den Golden State Warriors nach nur wenigen Wochen.

Schröder war zuvor im Zuge des nächsten Mega-Tauschgeschäfts um NBA-Star Jimmy Butler zur Verhandlungsmasse geworden und wurde von den Warriors zunächst an die Utah Jazz abgegeben. Von dort aus ging es weiter zu den Pistons. In Detroit, aktuell auf Platz sieben in der Eastern Conference stehend, spielt Schröder künftig um die Playoff-Teilnahme.

Oklahoma City Thunder: Daniel Theis entlassen

Insgesamt absolvierte Schröder nur 24 Spiele für Golden State und kam dabei auf durchschnittlich 10,6 Punkte und 4,4 Assists pro Begegnung. Die aktuelle Spielzeit begann der Deutsche bei den Brooklyn Nets, für die er bis Dezember vergangenen Jahres in 23 Spielen 18,4 Punkte, 3 Rebounds und 6,6 Assists auflegte.

Keine 24 Stunden nach seinem Trade von den New Orleans Pelicans zu den Oklahoma City Thunder soll die Zeit von Daniel Theis bei der Nummer eins im Westen schon wieder vorbei sein. Laut übereinstimmenden Berichten haben die Thunder den 32 Jahre alten Weltmeister-Kollegen und engen Freund von Schröder direkt wieder entlassen – offenbar aus finanziellen Gründen.

In der laufenden Saison kommt Theis im Schnitt auf 4,3 Punkte, 4,3 Rebounds und 1,6 Assists pro Spiel. In der NBA spielte er bereits für die Boston Celtics, die Chicago Bulls, die Houston Rockets, die Indiana Pacers und Los Angeles Clippers. (aw/dpa)