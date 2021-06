US Open: Zeitplan steht: Dann spielen Zverev, Kerber und Co.

Bei den US Open in New York sind acht der zehn deutschen Tennisprofis gleich am ersten Turniertag im Einsatz. Das geht aus den am Samstag veröffentlichten Ansetzungen für das Grand-Slam-Turnier hervor.

Die deutsche Nummer eins, Angelique Kerber (Kiel), spielt im ersten Match des Tages am Montag (17.00 Uhr MESZ/Eurosport) gegen Ajla Tomljanovic aus Australien. Von den fünf deutschen Damen sind auch Anna-Lena Friedsam (Andernach), Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Tamara Korpatsch (Kaltenkirchen) im Einsatz.

Zverev-Match für den Montagabend angesetzt

Bei den Herren bekommt es der Weltranglisten-Siebte Alexander Zverev aus Hamburg im zweiten Match des Tages auf dem Center Court (ca. 19.30 Uhr) mit dem früheren Wimbledon- und US-Open-Finalisten Kevin Anderson aus Südafrika zu tun. Zudem spielen Jan-Lennard Struff (Warstein), Dominik Koepfer (Donaueschingen) und Peter Gojowczyk (München).

US Open ohne Fans und unter strengen Auflagen

Die US Open werden ohne Zuschauer und unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen ausgetragen. Es ist das erste Grand-Slam-Turnier nach der Corona-Pause und der Wimbledon-Absage sowie der Verlegung der French Open auf Ende September.

Nadal, Federer und viele Top-Ten-Damen fehlen

Rafael Nadal (Spanien) und Roger Federer (Schweiz) fehlen ebenso wie sechs Spielerinnen aus den Top Ten, darunter die Nummer eins, Ashleigh Barty (Australien), die Weltranglisten-Zweite Simona Halep (Rumänien) und Vorjahressiegerin Bianca Andreescu (Kanada).