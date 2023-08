US Open: Hamburger Tag in New York – aber nur Zverev darf weiter träumen

Letztlich bleibt dann doch wieder nur Deutschlands Tennis-Superstar übrig und darf bei den US Open weiter auf den Titel hoffen. Mit etwas Mühe, aber verdient setzte sich Alexander Zverev in Runde zwei gegen Daniel Altmaier durch. Für die Hamburger Mädels Eva Lys und Tamara Korpatsch hingegen endete das Abenteuer New York.

Ein Hamburger Tag in Flu­shing Meadows – aber nur einer kam durch. Gegen seinen Landsmann Altmaier musste sich Zverev allerdings lange Zeit gewaltig strecken, ehe das 7:6 (7:1), 3:6, 6:4 und 6:3 feststand. Nun trifft er auf den Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP-Nr. 19), den er kürzlich in Cincinnati deutlich bezwang (6:2, 6:2).

US Open: Lys und Korpatsch waren diesmal chancenlos

Lys und Kopatsch hingegen mussten ihre Hoffnungen auf den Einzug in die Runde der letzten 32 Spielerinnen begraben. Für die 21 Jahre alte Lys war die Teilnahme in New York dennoch ein Erfolg. Über die Qualifikation kämpfte sie sich in ihr zweites Grand-Slam-Turnier und in die zweite Runde. Dort war gegen Lucia Bronzetti (Italien/WTA-Nr. 76) beim 3:6, 2:6 nach 76 Minuten aber Endstation.

Ähnlich erging es Korpatsch. Die 28-Jährige war beim 3:6, 3:6 gegen die starke Russin Liudmila Samsonova chancenlos. Nach 78 Minuten Spielzeit verwandelte die Nummer 15 der Weltrangliste ihren ersten Matchball und zog in Runde drei ein.