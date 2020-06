US-Boxerin: Doping-Freispruch nach Sex-Beichte

Wer hat Angst vor Virginia Fuchs? Das Gros ihrer Gegnerinnen vermutlich, schließlich ist die US-Amerikanerin ambitionierte Boxerin mit dem Nahziel Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio. Aber auch ihr Freund sollte sich aktuell hüten. Denn der war, man glaubt es kaum, Schuld an einem positiven Doping-Test der 32-Jährigen.

Im Februar war Fuchs positiv auf zwei verbotene Substanzen getestet worden. Sie beteuerte ihre Unschuld, die Anti-Doping-Agentur ermittelte – und sprach sie nun frei. Ursächlich sei vielmehr gewesen, dass Fuchs Sex mit ihrem Freund gehabt hatte, als der Produkte konsumiert hatte, die für die Sportlerin tabu sind.

Boxerin Virginia Fuchs schwer erleichtert

Eine schräge Nummer, aber Fuchs ist schwer erleichtert. „Dies war eine große Lektion für mich und jetzt, da es vorbei ist, konzentriere ich mich voll und ganz auf die Vorbereitung auf Tokio“, twitterte sie, die im Fliegengewicht aktiv ist.