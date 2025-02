Uralt-Weltrekord in der Leichtathletik geknackt: US-Star glänzt mit Fabellauf

Der US-Amerikaner Grant Fisher hat den 21 Jahre alten Hallen-Weltrekord von Kenenisa Bekele geknackt. Der 27-Jährige lief die 5000 Meter in Boston in 12:44,09 Minuten und war damit 5,51 Sekunden schneller als der dreimalige Olympiasieger aus Äthiopien im Jahr 2004. Fisher, Dritter der Sommerspiele von Paris über 10.000 Meter, hatte bereits in der vergangenen Woche in 7:22,91 Minuten eine neue Bestzeit über die 3000 Meter aufgestellt.

Die Weltrekorde in der Halle sind aktuell keine Mangelware. Norwegens Laufstar Jakob Ingebrigtsen hatte beim Meeting im französischen Liévin gleich zwei Bestmarken in einem Rennen aufgestellt. Der 24-Jährige lief die Meile in 3:45,14 Minuten und auf dem Weg dahin die 1500 Meter in 3:29,63 Minuten. Die Rekorde müssen noch vom Weltverband ratifiziert werden.