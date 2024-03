Upgrade für Rothenbaum-Turnier! Kehren jetzt die Tennis-Stars zurück nach Hamburg?

Kehren die ganz großen Tennis-Stars nun zurück an den Hamburger Rothenbaum? Das traditionsreiche ATP-500er-Turnier in Hamburg bekommt ab 2025 einen neuen Termin und findet dann wieder in der klassischen Sandplatz-Saison statt. Das ist ein wichtiges Upgrade für den Rothenbaum – der durch den Termin unmittelbar vor den French Open wieder eine weitaus größere Bedeutung erhält.

Im kommenden Jahr wird das Turnier in Hamburg vom 18. bis 24. Mai ausgespielt – also unmittelbar vor den French Open. Das geht aus dem Turnierkalender für 2025 hervor, den die ATP am Freitag veröffentlicht hat. Der Rothenbaum ist somit eines der letzten Tests vor dem Grand-Slam-Turnier und wird zu einer wichtigen Generalprobe für die großen Tennisstars vor Roland Garros. Die einzige Parallelveranstaltung ist ein 250er-Turnier in Genf.

Neuer Termin für ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum

„Die Änderung im Kalender wird sich positiv auf das Hamburger ATP-Turnier auswirken und vor allem die Spieler freuen. Denn direkt im Anschluss findet mit den French Open in Paris das Highlight der Sandplatzsaison statt“, kommentiert DTB-Präsident Dietloff von Arnim den neuen Termin für das Rothenbaum-Event, für das der DTB noch bis mindestens 2037 die Lizenz besitzt. „So werden die Hamburg Open eine der Top-Adressen im internationalen Tenniszirkus bleiben.“

Das Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum wird künftig wieder zu einem deutlich günstigeren Zeitpunkt stattfinden. WITTERS Das Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum wird künftig wieder zu einem deutlich günstigeren Zeitpunkt stattfinden.

Bislang wird in Hamburg nach Wimbledon gespielt, in diesem Jahr vom 13. bis 21. Juli 2024. Zu diesem Zeitpunkt stecken die meisten Profis bereits mitten in der Rasensaison, am Rothenbaum aber müssen sie noch einmal auf Sand zurückkehren – ein ungünstiges Unterfangen für das Hamburger Turnier.

In den vergangenen Jahren waren vor allem die deutschen Profis beim ATP-Turnier in Hamburg präsent. Im Vorjahr etwa sicherte sich Alexander Zverev den umjubelten Sieg in seiner Heimatstadt, Kevin Krawietz und Tim Pütz triumphierten im Doppel. Dieses Jahr wird das Turnier erstmals vom neuen Veranstalter Tennium ausgerichtet.