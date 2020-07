Unter Drogen gesetzt: XXL-Wrestling-Star: „Ich wurde vergewaltigt!“

In den letzten Tagen häuften sich die Missbrauchsvorwürfe in der Wrestling-Szene. Mehrere Wrestlerinnen teilten ihre Geschichten auf Social Media, das hat nun auch WWE-Schwergewicht Keith Lee (145 Kilo) gemacht. Unter dem #SpeakingOut erzählte er, wie er selbst Opfer einer Vergewaltigung wurde.

Der aktuelle North American Champion beim Nachwuchs-Kader NXT erklärte in einem ausführlichen Post, dass er vor einigen Jahren, etwa 2016 oder 2017, eine Karaoke-Bar in Texas besucht habe. Nachdem er selber einen Song performt hatte, setzte sich eine junge Frau zu ihm an den Tisch.

Wrestling-Star Keith Lee lehnte Avancen der Frau ab

Während einer Konversation, die der Wrestler bis dahin als „sehr angenehm“ beschrieb, teilte die Dame ihr Interesse an Lee mit. Da dieser allerdings vergeben war, lehnte er ab. Da die Frau jedoch nicht locker ließ, versuchte er das Gespräch zu beenden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Als Ausgleich wollte er ihr einen Drink ausgeben, dies nahm die Frau allerdings nicht an und bestand darauf selber die nächste Runde auszugeben. Nachdem Lee noch einen weiteren Song gesungen hatte und von der Toilette zurück zu seinem Tisch kam, wartete die Frau bereits mit zwei Drinks auf ihn.

Lee wachte „nackt in einem Hotelzimmer” auf

Er versuchte sie noch zu ermutigen selber zu singen, doch die Frau lehnte ab und behauptete nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen zu wollen. Was in der Folge passierte bleibt in der Erinnerung des Wrestlers nur bruchstückhaft zurück.

„Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich Probleme hatte, zur Bühne zu kommen und auf ein Auto zugestolpert bin. Danach... erinnere ich mich, wie ich nackt in einem Hotelzimmer aufgewacht bin (ich weiß nicht einmal, ob es mein eigenes Zimmer war), verwirrt und in Panik. Ich hatte Glück, dass mein Geldbeutel und Telefon da waren. Aber ich weiß nicht, was ich alles verloren habe.“

Keith Lee: „Jeder kann ein Opfer sein. JEDER.”

Er sei sich noch immer nicht sicher was genau in dieser Nacht passiert ist. So habe er auch jahrelang versucht, die Erinnerung an das Ereignis zu verdrängen, sich jedoch im Zuge der vielen Enthüllungen in seinem Sport dazu entschieden, seine Geschichte preiszugeben.

„Jeder kann ein Opfer sein. JEDER. Darum habe ich scheinbar grundlos aufgehört zu trinken. Und darum bleibt das bis zum heutigen Tag eine Seltenheit“, verriet der 35-Jährige. Unklar bleibt hingegen, ob die Identität der Frau später herausgefunden werden konnte.

Lee kontert Kritik: „Angriff ist Angriff”

Neben viel Zuspruch musste sich Lee auch einige kritische Töne anhören. So warf ihm ein User vor, vom eigentlichen Thema der Debatte abzulenken und sich nur selbst in den Mittelpunkt stellen zu wollen. Das ließ Lee nicht auf sich sitzen und schrieb: „Suchst du nach Details? Ich wurde unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. Das kann ich dir sagen. Angriff ist Angriff. Wie man auch immer es nennt, das ist es.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Besonders in Großbritannien hatten sich mehrere weiblich Wrestlerinnen zu Wort gemeldet und über sexuelle Übergriffe berichtet. Als Konsequenz wurden mit Jack Gallagher, Travis Banks und Ligero bereist drei Kämpfer entlassen.