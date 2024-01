„Toller Vibe“: Kerber chancenlos, aber deutsches Tennis-Team im Halbfinale

Angeführt von Alexander Zverev zieht Deutschland ins Halbfinale des United Cups ein. Dort wartet Gastgeber Australien.

Zverev riss die Fäuste in die Luft und fiel seiner Doppel-Partnerin Laura Siegemund freudestrahlend in die Arme. Mit zwei starken Auftritten hat der Olympiasieger das deutsche Team ins Halbfinale des United Cups in Sydney geführt. Gemeinsam mit Siegemund sorgte der Hamburger im entscheidenden Mixed-Doppel für das 2:1 gegen Griechenland, auch im Einzel hatte der 26-Jährige zuvor seine sehr starke Frühform unter Beweis gestellt.

„Wir sind sehr glücklich, vor ein paar Tagen wussten wir nicht mal, ob wir im Viertelfinale stehen. Wir haben es verdient“, sagte Zverev nach dem 6:3, 6:3 zum Abschluss gegen Maria Sakkari und Petros Tsitsipas. „Es ist einfach schön, wir haben einen tollen Vibe in unserem Team“, sagte Siegemund nach ihrem ersten Auftritt im neuen Jahr.

Doppel Zverev/Siegemund harmoniert gut

Zuvor hatte Zverev sein Einzel gegen Stefanos Tsitsipas überzeugend 6:4, 6:4 gewonnen, rund eine Woche vor dem Start der Australian Open (14. bis 28. Januar) zeigt sich der Hamburger bereit für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Rückkehrerin Angelique Kerber war beim 0:6, 3:6 in ihrem Auftakteinzel gegen Sakkari hingegen chancenlos gewesen.

In der Vorschlussrunde wartet am Samstag Gastgeber Australien auf das vom langjährigen Kerber-Coach Torben Beltz betreute deutsche Team. Deutschland war als bester Gruppenzweiter seiner Turnierhälfte in die K.o.-Runde eingezogen. „Ich hoffe, irgendwer von euch wird uns unterstützen“, sagte Zverev in Richtung des Publikums: „Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Es wird sehr schwer, aber hoffentlich können wir ins Finale einziehen.“

Zverev überzeugt, Kerber enttäuscht

Doppelspezialistin Siegemund war in Sydney erstmals für die Abschlusspartie nominiert worden und harmonierte auf Anhieb mit Zverev. „Sehr stark, genauso weiter“, pushte Betreuer Beltz das Duo zum Ende des ersten Satzes – was Zverev und Siegemund auch taten. Nach 1:26 Stunden Spielzeit machte das Duo den Halbfinaleinzug perfekt.

Zverev hatte zuvor seinen langjährigen Rivalen bei eigenem Aufschlag dominiert, Mitte des ersten Durchgangs gelang ihm das entscheidende Break für den Satzgewinn. Im zweiten Durchgang profitierte Zverev von vielen einfachen Fehlern des Griechen.

Bereits seine ersten beiden Einzel beim Nationenturnier zum Saisonauftakt hatte Zverev gewonnen. Im vergangenen Jahr hatte der Hamburger nach langer Verletzungspause beim United Cup noch alle Spiele verloren und war dann bei den Australian Open in der zweiten Runde ausgeschieden. „Dieses Jahr ist es anders. Ich hoffe, ich kann dieses Jahr etwas länger hier bleiben“, sagte Zverev.

Kerber hingegen sucht noch ihre Form, gegen Sakkari kassierte sie die dritte Niederlage im dritten Einzel in Sydney. Der 35-Jährigen fehlt bei ihrer Rückkehr nach rund eineinhalb Jahren Baby-Pause noch sichtbar der Rhythmus, auch wenn sich Trainer Beltz vor dem Spiel gegen Sakkari „sehr glücklic“ über die bisherigen Auftritte von Kerber gezeigt hatte. (jh/sid)