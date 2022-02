Die ungeimpfte Schweizer Snowboard-Olympiasiegerin Patrizia Kummer hat das Corona-Quarantänehotel bei Olympia in Peking einem Medienbericht zufolge früher als erwartet verlassen können.

Sie setze die Quarantäne im olympischen Dorf in „erleichterter Form“ fort, sagte die 34-Jährige laut der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Sie dürfe dabei ihr Zimmer verlassen, um auf Schnee zu trainieren und werde mit einem Spezialtransport zur Piste gebracht, berichtete sie.

Kummer hatte sich im Vorfeld der Winterspiele in eine dreiwöchige Quarantäne begeben müssen, sie hatte sich aus persönlichen Gründen bislang nicht gegen das Coronavirus impfen lassen.

Für eine Teilnahme an den Spielen, die am Freitag eröffnet werden, war die Isolation vorab für sie daher zwingend. Diese saß Kummer seit Mitte Januar bislang in einem 25-Quadratmeter-Hotelzimmer ab. (kk/dpa)